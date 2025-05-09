Tekfen'in yeni yönetim kurulu KAP'a bildirildi
Tekfen Holding'in yeni yönetim kurulu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı
Tekfen'in yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
Mehmet Nazmi Erten - Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Şakir Can - Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Kemal Can - Yönetim Kurulu Üyesi
Özgün Öztunç - Yönetim Kurulu Üyesi
Bayram Saral - Yönetim Kurulu Üyesi
Uğur Bayar - Yönetim Kurulu Üyesi
Hamit Sedat Eratalar - Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşe Selen Kocabaş - Yönetim Kurulu Üyesi
Çağrı Bağcıoğlu - Yönetim Kurulu Üyesi
08.05.2025 tarihli Yönetim Kurulu'nda alınan karar kapsamında; Mehmet Nazmi Erten'in Yönetim Kurulu Başkanlığına ve Mehmet Şakir Can'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine tayin edilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nde; Komite Başkanı Ayşe Selen Kocabaş'ın ve Mehmet Nazmi Erten'in üyeliklerinin devamına, yeni üye olarak Mehmet Şakir Can, Özgün Öztunç ve Çağrı Bağcıoğlu'nun görevlendirilmesine ve Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu pozisyonuna yeni atama yapılınca ilgili görevlinin komite üyeliğine tayinine, Denetimden Sorumlu Komite'de; Komite Başkanı Hamit Sedat Eratalar'ın üyeliğinin devamına, yeni üye olarak ise Çağrı Bağcıoğlu ve Ayşe Selen Kocabaş'ın görevlendirilmesine, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde; görev yapan Komite Başkanı Hamit Sedat Eratalar'ın ve Mehmet Nazmi Erten'in Üyeliklerinin devamına, yeni üye olarak ise Uğur Bayar'ın görevlendirilmesine, Ücret Komitesi'nde görev yapan Komite Başkanı Ayşe Selen Kocabaş'ın üyeliğinin devamına, yeni üye olarak ise Mehmet Şakir Can, Mehmet Nazmi Erten ve Özgün Öztunç'un görevlendirilmesine karar verildi.