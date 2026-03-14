Tekirdağ'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgada 6 tutuklama

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan 6 zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ZANLILARIN TÜMÜ TUTUKLANDI

AA'nın haberine göre; şüpheliler H.U, R.U, H.U, A.U, İ.U. ve U.U. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İki gün önce, Pazarcık Mahallesi Bakacak mevkisindeki bir inşaat alanında, aralarında husumet olduğu öne sürülen Y.Ç, H.Ç, H.U. ve İ.U. arasında tartışma çıkmış, kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüşmüştü.

Kavgada, Y.Ç, H.Ç, H.U. ve İ.U. yaralanmış, Y.Ç. ile H.Ç. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Hastanedeki tedavileri tamamlanan H.U. ve İ.U. ile 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

