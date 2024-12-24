Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Tekirdağ'da 399 litre 'sahte şarap' ele geçirildi - Güncel haberler

        Tekirdağ'da 399 litre 'sahte şarap' ele geçirildi

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde jandarmanın bir evde yaptığı aramada 399 litre sahte şarap ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 18:22 Güncelleme: 24.12.2024 - 18:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        399 litre 'sahte şarap' ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hayrabolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki bulunduğunu belirlediği C.B. ve İ.K.'nın adreslerinde arama yaptı.

        Aramada, 399 litre sahte şarap ele geçirildi. Gözaltına alınan C.B. ve İ.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Tekirdağ
        #tekirdağ haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 11 can kaybı var
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 11 can kaybı var
        En-Nesyri açıklaması! Transfer olacak mı?
        En-Nesyri açıklaması! Transfer olacak mı?
        E-5'i ringe çevirdiler!
        E-5'i ringe çevirdiler!
        24 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        24 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        2025'te Türkiye'de enerji sektöründe neler bekleniyor?
        2025'te Türkiye'de enerji sektöründe neler bekleniyor?
        "Şam Havalimanı'nı ayağa kaldırmak için vaziyet alacağız"
        "Şam Havalimanı'nı ayağa kaldırmak için vaziyet alacağız"
        Haluk Levent'in doktorundan açıklama
        Haluk Levent'in doktorundan açıklama
        Narin davasında köy imamın ifadesi dosyaya girdi
        Narin davasında köy imamın ifadesi dosyaya girdi
        Kot düşüyor
        Kot düşüyor
        "Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek"
        "Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek"
        Dybala listede ikinci sırada!
        Dybala listede ikinci sırada!
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Araştırma: Ortanca çocuklar kardeşlerinden daha işbirlikçi
        Araştırma: Ortanca çocuklar kardeşlerinden daha işbirlikçi
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        2025'in en şanslı burçları
        2025'in en şanslı burçları