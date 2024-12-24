Tekirdağ'da 399 litre 'sahte şarap' ele geçirildi
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde jandarmanın bir evde yaptığı aramada 399 litre sahte şarap ele geçirildi
Giriş: 24.12.2024 - 18:22 Güncelleme: 24.12.2024 - 18:22
Hayrabolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki bulunduğunu belirlediği C.B. ve İ.K.'nın adreslerinde arama yaptı.
Aramada, 399 litre sahte şarap ele geçirildi. Gözaltına alınan C.B. ve İ.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.
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