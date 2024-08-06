İlçede tarımsal ürünler yetiştiren İsmail Kızılkaya "Yaşadığımı anlatamam, dün saat 15.00 sıralarında bir anda bir gök gürültüsü ve şiddetli rüzgarla bir fırtına başladı. Arkasından elimde gördüğünüz elma büyüklüğünde dolu taneleri ile şiddetli yağış, yaklaşık 20 dakika bir tufan oldu. Anlatamayacağım şiddeti, büyük bir tufan yaşadık. Bahçeye çıktığımızda gördüğümüz manzara yaşadığımızdan, daha kötü olduğunu gördük. Çünkü burada zararımızı da görmüş olduk. Yaklaşık 9 bin adet elma ağcımız var, yüzde 10 meyvelerimizin döküldüğünü, yere düştüğünü gördük" dedi.