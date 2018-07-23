Kaza, Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki turistik Kumbağ Mahallesi'nde bugün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Yavuz Çolak yönetimindeki 34 YR 9901 plakalı otomobil, iddiaya göre, hatalı sollama yapınca karşı yönden gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'ne ait, Raşit Ersin yönetimindeki 41 AJ 276 kamyona çarptı. Şiddetle çarpışmada otomobilde bulunan Yavuz Çolak, Buse Nur Gürbüz ile henüz kimliği belirlenemeyen 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayı duyup olay yerine gelen ölenlerin yakınları sinir krizi geçirdi.

DHA'nın haberine göre, olay yerine sağlık ve kaza kırım ekipleri sevk edildi. Ekipler, ön tarafı hurdaya dönen araçtan cesetleri çıkararak, Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Jandarma, kamyon sürücüsü Raşit Ergin'i gözaltına aldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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