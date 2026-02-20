Ergene Belediyesi ile Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Zirai İlaçların Doğru ve Bilinçli Kullanımı" konulu seminer düzenlendi.





Ulaş Mahallesi’ndeki düğün salonunda gerçekleştirilen seminerde, tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ile çevre ve insan sağlığının korunması konuları ele alındı.





Seminerde konuşan Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, ilçenin bereketli topraklarına emek veren üreticilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.





Tarımın ilçenin hem geçim kaynağı hem de geleceği olduğunu vurgulayan Topak, üretimde bilinçli ve doğru uygulamaların önemine dikkati çekerek, çiftçilerin bilgi ve donanımını artırmayı hedeflediklerini belirtti.





Seminerde çiftçilerin soruları da yanıtlandı.





- Başkan Sarıkurt ramazan mesajı yayımladı





Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, ramazan ayının gelişi dolayısıyla mesaj yayımladı.





Sarıkurt, mesajında dayanışma ve kardeşlik vurgusu yaparak, ramazan ayının birlik ve beraberliği güçlendiren özel bir dönem olduğunu ifade etti.





Planlanan iftar programlarına ilişkin bilgi veren Sarıkurt, mahalle iftarlarıyla ramazan coşkusunu kentin farklı noktalarına taşıyacaklarını belirtti.



