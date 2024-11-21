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        Haberler Gündem Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı - Güncel haberler

        4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 8 tutuklama

        Tekirdağ merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 20:18 Güncelleme: 21.11.2024 - 20:18
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        4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 8 tutuklama
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        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir grup zanlının Tekirdağ, İstanbul, İzmir ve Aydın'da telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıtarak, mağdurları 25 milyon lira dolandırdıkları iddiası üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerinde bulunan cep telefonlarına ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin liraya el konuldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye gönderildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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