Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Tekirdağ'dan İstanbul yönüne ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

        Tekirdağ’dan İstanbul yönüne ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

        Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla artması beklenen trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla Tekirdağ'dan İstanbul yönüne ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2026 - 16:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

        İçişleri Bakanlığınca alınan karar kapsamında, dün saat 16.00'da başlayan kısıtlama, yarın 01.00'e kadar devam edecek.

        Uygulama doğrultusunda, D-110 kara yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden Tekirdağ'dan İstanbul yönüne seyir halinde olan kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların geçişine izin verilmiyor.

        Bu kapsamda Tekirdağ genelinde 94 trafik ekibi ve 445 trafik polisi görev yaparak uygulamaları denetliyor.

        Öte yandan, tedarik zincirinde aksama yaşanmaması için bazı taşımalara istisna getirildi. Yaş sebze ve meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bozulabilir ve dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç ve tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta ve süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan araçların, öncelikle ana arterler dışındaki güzergahları kullanmaları istendi.

        Zorunlu hallerde ise söz konusu araçların, ana arterlerde en kısa süreyle bulunmaları şartıyla seyirlerine kontrollü izin veriliyor.

