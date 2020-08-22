Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Fenerbahçe, Orduspor, PTT, Balıkesirspor, Kayserispor, MKE Ankaragücü, Adanaspor, Eskişehirspor, Diyarbakırspor ve Gaziantepspor'da teknik direktörlük görevlerini üstlenen Tamer Güney'in yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, bir dönem Ümit Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan ve uzun yıllar TFF'de önemli görevler üstlenen Güney'in ailesi ile futbol camiasına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Galatasaray, Tamer Güney'le ilgili bir paylaşım yaptı ve "Bir dönem kulübümüzde altyapı sorumluluğu görevini üstlenen değerli futbol adamı Tamer Güney'in vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe de konuya dair bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertlilerin paylaşımında "2000-03 yılları arasında altyapımızda koordinatör olarak görev alan, 2003 yılında bir süre A Takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Tamer Güney'in vefatını büyük üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.