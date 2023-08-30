TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı

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"Bu kapsamda İstanbul'dan sonra Ankara ve İzmir'e özel ilk defa TEKNOFEST Girişim Yarışması düzenledik. Bu yarışmada da özellikle şirketi olan ekiplerimiz 'hızlandırma' kategorisinde, henüz şirketini kurmamış ama fikri olan, çalışmaları bulunan takımlarımız da 'ön kuluçka'ya başvuru yaptılar. 10 farklı temada düzenliyoruz. Bunların içinde uzay/havacılık, tarım, sağlık ve eğitim teknolojileri gibi çok farklı disiplinler bulunuyor. Takımlarımız bu başlıklarda geliştirdikleri fikirlerini, girişimlerini akademisyen ve uzmanlara sunacaklar ve değerlendirmeye tabi tutulacaklar. Nihayetinde de 10 milyona yakın bir ödül ekiplerimizi bekliyor."