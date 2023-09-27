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        Haberler Gündem TEKNOFEST HEYECANI! TEKNOFEST İzmir nerede, nasıl gidilir? TEKNOFEST İzmir giriş ücreti var mı, ne zaman bitiyor?

        TEKNOFEST İzmir nerede, nasıl gidilir ve ne zaman bitiyor?

        İzmir'de TEKNOFEST heyecanı... İstanbul ve Ankara'nın ardından bu sene üçüncüsü İzmir'de gerçekleştirilen havacılık, teknoloji ve uzay teknolojisi festivali olan TEKNOFEST 27 Eylül sabah 09.00'da ziyaretçilere açıldı. Alanı gezen binlerce ziyaretçi, paydaş firma ve kurumların alanındaki simülasyonları deneyip, stantlarını gezdi. İşte "TEKNOFEST İzmir nerede, nasıl gidilir ve ne zaman bitiyor?" sorularının yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 20:11 Güncelleme: 27.09.2023 - 20:11
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        TEKNOFEST bu sene İzmir'de ziyaretçileriyle buluştu. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde on binlerce kişi teknoloji alanında yarışacak ve son teknoloji ürünlerini tanıtacak. Bu etkinliğe katılım sağlamak isteyenler "TEKNOFEST İzmir nerede, nasıl gidilir ve ne zaman bitiyor? sorularının yanıtını arıyor. İşte ayrıntılar...

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        TEKNOFEST İZMİR NEREDE, NE ZAMAN?

        TEKNOFEST, 27 Eylül- 1 Ekim tarihleri arasında Çiğli Havalimanı’nda ziyaretçilere kapılarını açık tutacak. Gösteriler saat 19:00'a kadar devam edecek.

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        TEKNOFEST İZMİR FESTİVAL ALANINA NASIL GİDİLİR?

        Her sene giderek büyüyen dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, İzmir Çiğli Havalimanı'nda ziyaretçilerini bekliyor.

        TEKNOFEST ULAŞIM HARİTALARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        TEKNOFEST İZMİR ÜCRETLİ Mİ?

        TEKNOFEST İzmir katılımı ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. TEKNOFEST İzmir’e katılmak isteyenlerin önceden TEKNOFEST 2023 ziyaretçi kaydı oluşturması gerekiyor. 7 yaşın altındaki çocuklar için ise kayıt zorunluluğu bulunmuyor. TEKNOFEST İzmir ziyaretçi formu doldurulurken ad, soyad, T.C. kimlik numarası ve diğer bilgiler ile beraber ziyaret etmek istenilen günler belirtiliyor.

        TEKNOFEST İZMİR KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        TEKNOFEST İZMİR ETKİNLİK TAKVİMİ 2023

        Bir TEKNOFEST klasiği olan hava gösterileri ile İzmir’de de herkesin gözü yükseklerde olacak. Yerli ve milli üretim hava araçlarımızdan Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Akıncı, Aksungur, Anka, Bayraktar TB2, Hürkuş, Jandarma Çelik Kanatlar, Paramotor, Gyrocopter ve Atak Helikopteri TEKNOFEST semalarında gösteri yapacak.

        TEKNOFEST ETKİNLİK TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN

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        AKTİVİTE DOLU FESTİVAL ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

        Teknoloji ve girişim yarışmaları, fuar etkinlik alanları ile beraber Bilim Sokağı’nda bulunan 6-14 yaş grubuna yönelik atölye çalışmaları, Hava ve Kara Araçları Sergisi, Planetaryum, Dikey Rüzgâr Tüneli, İklim Tüneli, Sanal Gerçeklik Tüneli, Güneş Gözlem Etkinliği, Uzay Temalı Şişme Oyun Parkı, Simülasyon Deneyim Alanları, Öğrencilerle İlk Uçuş Etkinliği, Pedallı Uçuş Etkinliği, Refik Anadol’un “Makine Hatıraları: Uzay” Sergisi, Sahne Senin Etkinliği, ana sahne gösterileri ve daha birçok aktivite ile dolu dolu bir festival ziyaretçilerini bekliyor.

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        DENEYAP İLK KEZ İZMİR'DE!

        Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencilerine özel olarak ilk kez TEKNOFEST İzmir’de düzenlenecek olan Deneyap Fikir Maratonu ve Deneyap Makeathon kapsamında öğrencilerin fikir geliştirme süreçlerini, sunum yeteneklerini pekiştirmeleri ve aynı zamanda ürünleştirme sürecini, marka geliştirmeyi deneyimlemeleri hedefleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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