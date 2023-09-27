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TEKNOFEST İZMİR ÜCRETLİ Mİ? TEKNOFEST İzmir katılımı ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. TEKNOFEST İzmir’e katılmak isteyenlerin önceden TEKNOFEST 2023 ziyaretçi kaydı oluşturması gerekiyor. 7 yaşın altındaki çocuklar için ise kayıt zorunluluğu bulunmuyor. TEKNOFEST İzmir ziyaretçi formu doldurulurken ad, soyad, T.C. kimlik numarası ve diğer bilgiler ile beraber ziyaret etmek istenilen günler belirtiliyor. TEKNOFEST İZMİR KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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TEKNOFEST İZMİR ETKİNLİK TAKVİMİ 2023 Bir TEKNOFEST klasiği olan hava gösterileri ile İzmir’de de herkesin gözü yükseklerde olacak. Yerli ve milli üretim hava araçlarımızdan Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Akıncı, Aksungur, Anka, Bayraktar TB2, Hürkuş, Jandarma Çelik Kanatlar, Paramotor, Gyrocopter ve Atak Helikopteri TEKNOFEST semalarında gösteri yapacak. TEKNOFEST ETKİNLİK TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN