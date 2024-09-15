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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim TEKNOFEST'te Bayraktar açıklaması: SİHA'nın TCG Anadolu'da testleri başlayacak - Teknoloji Haberleri

        TEKNOFEST'te Bayraktar açıklaması: SİHA'nın TCG Anadolu'da testleri başlayacak

        Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 SİHA'nın TCG Anadolu gemisinde denemelerine başlayacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 11:34 Güncelleme: 15.09.2024 - 11:34
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        TEKNOFEST'te Bayraktar açıklaması
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        ROKETSAN yürütücülüğünde, Tuz Gölü Hisar Atış Alanında gerçekleştirilen TEKNOFEST 2024 Roket Yarışmasına katılan Bayraktar, değerlendirmelerde bulundu.

        TEKNOFESTin çekim alanına her yıl olduğu gibi bu yıl da girdiklerini belirten Bayraktar, Antalya'da muhteşem bir organizasyon olduğunu, 25 farklı yarışmanın yapıldığını hatırlattı.

        Bu yıl 11 farklı ilde TEKNOFEST yarışmalarının devam ettiğini dile getiren Bayraktar, şöyle konuştu:

        "Tuz Gölü Hisar Atış Alanı bir anlamda hiçliğin ortasında, olabildiğince düz bir alanda ülkemizin gençlerinin hayallerini yükselttiği bir yer. Burası bu anlamda bizi çok etkiliyor.

        TEKNOFEST ile ülkemizin Milli Uzay Programı, hava savunma sistemleri ve uzaya çıkılacak fırlatma araçları üzerinde çalışan bir nesil yetişiyor. 7 yıldır biz bu TEKNOFESTi düzenliyoruz. Binlerce öğrenci yetişti, artık ülkemiz dünyanın en iddialı ülkelerinden birisi. Baykar da dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi. Bu durum uzay alanında da çok iddialı olacağımızın göstergesi. 2-6 Ekimde TEKNOFEST, Adanada düzenlenecek. Tüm ülkemizi, dost ve kardeş coğrafyaları, yüreği bizimle atan herkesi bekliyoruz."

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        "DÜNYA LİDERİ OLMAYI HEDEFLEYECEK GENÇLERİMİZ YETİŞİYOR"

        Bayraktar, şu anda yapılanları eskiden hayal etmenin bile marifet olduğunu ifade etti.

        Üniversitede okuduğu dönemlerde mühendislerin en büyük hayalinin bir yabancı firmada bakım mühendisi veya satış elemanı olabilmek olduğunu anlatan Bayraktar, "Oysa şimdi gençlerimize sorduğumda o eskiden öğrenilmiş çaresizliklerin yıkıldığını ve dünyaya damgasını vuracak markaları inşa edebileceklerini ve teknolojileri geliştirebileceklerini görüyorum. Bunu da insanlığın ve ülkemizin faydasına dost doğru bir ahlakla yapacak, dünya lideri olmayı hedefleyecek gençlerimiz yetişiyor. Milli teknoloji hamlesinin dip dalgasını oluşturan bu ideale destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        "YAKINDA BAYRAKTAR TB3, TCG ANADOLU'DA UÇUŞ DENEMELERİNE BAŞLAYACAK"

        Türkiyenin savunma eserlerinin ilgi gördüğünü dile getiren Bayraktar, şunları kaydetti:

        "Şu an Bayraktar TB3 üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Türkiyenin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMAnın üretimine geçtik, üretim aşamasını hızlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Bayraktar TB3ün prototip versiyonu ilk uçuşuna hazırlanıyor. İnşallah yakında Bayraktar TB3, TCG Anadoluda denemelerine başlayacak."Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 SİHAnın TCG Anadolu gemisinde denemelerine başlayacağını söyledi.

        ROKETSAN yürütücülüğünde, Tuz Gölü Hisar Atış Alanında gerçekleştirilen TEKNOFEST 2024 Roket Yarışmasına katılan Bayraktar, AA muhabirine, değerlendirmelerde bulundu.

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        TEKNOFESTin çekim alanına her yıl olduğu gibi bu yıl da girdiklerini belirten Bayraktar, Antalyada muhteşem bir organizasyon olduğunu, 25 farklı yarışmanın yapıldığını hatırlattı.

        Bu yıl 11 farklı ilde TEKNOFEST yarışmalarının devam ettiğini dile getiren Bayraktar, şöyle konuştu:

        "Tuz Gölü Hisar Atış Alanı bir anlamda hiçliğin ortasında, olabildiğince düz bir alanda ülkemizin gençlerinin hayallerini yükselttiği bir yer. Burası bu anlamda bizi çok etkiliyor. TEKNOFEST ile ülkemizin Milli Uzay Programı, hava savunma sistemleri ve uzaya çıkılacak fırlatma araçları üzerinde çalışan bir nesil yetişiyor. 7 yıldır biz bu TEKNOFESTi düzenliyoruz. Binlerce öğrenci yetişti, artık ülkemiz dünyanın en iddialı ülkelerinden birisi. Baykar da dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi. Bu durum uzay alanında da çok iddialı olacağımızın göstergesi. 2-6 Ekimde TEKNOFEST, Adanada düzenlenecek. Tüm ülkemizi, dost ve kardeş coğrafyaları, yüreği bizimle atan herkesi bekliyoruz."

        "DÜNYA LİDERİ OLMAYI HEDEFLEYECEK GENÇLERİMİZ YETİŞİYOR"

        Bayraktar, şu anda yapılanları eskiden hayal etmenin bile marifet olduğunu ifade etti.

        Üniversitede okuduğu dönemlerde mühendislerin en büyük hayalinin bir yabancı firmada bakım mühendisi veya satış elemanı olabilmek olduğunu anlatan Bayraktar, "Oysa şimdi gençlerimize sorduğumda o eskiden öğrenilmiş çaresizliklerin yıkıldığını ve dünyaya damgasını vuracak markaları inşa edebileceklerini ve teknolojileri geliştirebileceklerini görüyorum. Bunu da insanlığın ve ülkemizin faydasına dost doğru bir ahlakla yapacak, dünya lideri olmayı hedefleyecek gençlerimiz yetişiyor. Milli teknoloji hamlesinin dip dalgasını oluşturan bu ideale destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        Türkiyenin savunma eserlerinin ilgi gördüğünü dile getiren Bayraktar, şunları kaydetti: "Şu an Bayraktar TB3 üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Türkiyenin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMAnın üretimine geçtik, üretim aşamasını hızlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Bayraktar TB3ün prototip versiyonu ilk uçuşuna hazırlanıyor. İnşallah yakında Bayraktar TB3, TCG Anadoluda denemelerine başlayacak."

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