Teknoloji ve moda bir arada Asus ve Bape, yaptığı ortaklık ile teknoloji ve modayı bir arada sunduklarını açıkladıkları yeni bir tasarım ortaya çıkarttı. Çevrimiçi gerçekleştirilen lansmanda ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition kullanıcılarla buluşturuldu

Önde gelen bilgisayar üreticilerinden ASUS, ünlü sokak giyimi moda markası BAPE iş birliğinde tasarladığı Vivobook S 15 OLED BAPE Edition dizüstü bilgisayarının lansmanını gerçekleştirdi.

BAPE'in 30. yıldönümünde sınırlı sayıda üretilen ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition dizüstü bilgisayar, özel bir kamuflaj desenine sahip. Yeşil kamuflaj ve mavi kamuflaj olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan dizüstü bilgisayar ile birlikte, aynı zamanda bir mouse, taşıma çantası ve BabyMilo figürleri gibi aksesuarlar da dikkat çekiyor

Online olarak gerçekleştirilen lansmanda, kamuflaj tasarımına sahip dizüstü bilgisayar, hem sokak giyimi meraklılarının hem de teknoloji meraklılarının beğenisine sunuldu. Bu yeni model, 13. Nesil Intel Core i9-13900H işlemciye sahip Intel Evo sertifikalı bir ürün olarak tanıtıldı. 16 GB LPDDR5 bellek ve 2,8K 120 Hz OLED ekran ile bu dizüstü bilgisayar, 5,4 GHz'e varan saat hızlarıyla, video düzenleme ve ağır çoklu görevler konusunda da iddialı.

İKİ FARKLI RENK SEÇENEĞİ

Sınırlı sayıda üretilen Vivobook S 15 OLED BAP Edition, Cool Silver mavi paket ve Midnight Black yeşil paket olmak üzere iki renk seçeneği ile görücüye çıkartıldı. Dokunmatik yüzeyde, cihazın alt kısmında ve avuç içi dayanağı alanında özel tasarım öğeleri dikkat çekiyor.

Bununla birlikte marka tarafından, taşıma çantasının dizüstü bilgisayarı sadece kazalardan korumakla kalmayan, aynı zamanda cihaza bireysellik de kattığı da vurgulanıyor. 180° açıklığı ve birden fazla cebi ile mouse, güç adaptörü ve daha fazlası gibi aksesuarlar için uygun saklama alanı sağlayarak kullanıcıların ihtiyaç duydukları her şeyi gittikleri her yere kolayca götürmelerini sağlıyor.