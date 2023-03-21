Teknolojide ikinci işten çıkartma dalgasına Amazon da katıldı!

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Teknoloji şirketlerinde pandemi sürecinde yaşanan teknolojik patlamadan sonra, normal hayata dönüşün ardından sular durulmuyor. Geçtiğimiz hafta Meta, 10 bin kişiyi daha işten çıkartacağını açıklayarak ikinci bir dalgayı başlatmıştı.

Amazon da yeni bir açıklama ile bu ikinci tur işten çıkartma rakamlarını açıklamaya başladı.

TWITCH VE AWS'Yİ ETKİLEYECEK

CEO Andy Jassy tarafından bu sabah yayınlanan bir notta şirket, kesintilerin AWS bulut birimindekileri, Twitch oyun bölümünü, reklamcılığı ve PXT (deneyim ve teknoloji çözümleri) kolunu etkileyeceğini belirtti.

Bu yeni bildirim, Amazon'un çoğunluğu PXT ve Amazon Mağazaları işletmelerinden gelecek olan 18.000 işten çıkarmayı açıklaması ve ardından 10 bin kişilik bir açıklama yapmasının da sadece birkaç ay sonrasında geldi. Yapılan işten çıkartma açıklaması, Amazon'un çalışan sayısını azaltma çabalarına yönelik daha önce açıkladığı kademeli yaklaşımına ışık tutuyor.

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Jassy, değerlendirmelerini bitirmek için acele etmek yerine, tüm işten çıkarmalarını tek bir hamlede duyurabilmek yerine, zamanlarını ayırmayı ve her takım analizlerini çoğunlukla tamamladıktan sonra insanlara haber vermeyi seçtiklerini belirtti. Amazon'un, dünya çapında yaklaşık 1,5 milyon çalışanı ile dünyanın en büyük işverenlerinden biri konumunda yer alıyor. Bu da yaklaşık 2 ay önce 12 bin kişiyi işten çıkartacağını açıklayan Google'ın ana şirketi Alphabet'in yaklaşık yedi katı olarak dikkat çekiyor.

Bunlara ek olarak açıklamada CEO Andy Jassy, hangi belirli rollerin ortadan kalkacağını belirleme konusunda kesintilerinin ve işten çıkış işlemlerini hala sonuçlandıramadıklarını da vurguladı.