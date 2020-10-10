Teknoparkta mobilite merkezi kuruldu

HABERTURK.COM

İşte bu amaçla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Yıldız Teknik Üniversitesi'nin iş birliğinde Yıldız Teknopark bünyesinde Mobilty-LAB (Hareketlilik Sistemleri Araştırma Merkezi) kuruluyor. Ulusal hareketi artırmak üzere kurulacak merkeze ilişkin protokol, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz arasında imzalandı.

Yapılan açıklamaya göre, bu iş birliğiyle Mobility-LAB'da ulusal hareketlilik stratejisi ve eylem planı çerçevesinde ortaya çıkabilecek Ar-Ge ve mühendislik çalışmalarını yaparak projeler üretilecek.

'Hareketlilik Sistemleri Araştırma ve Merkezi-Mobility LAB imza töreninde konuşan Bakan Karaismailoğlu, bu merkezde şehirlerde ulaşımın çehresini değiştiren, insanların kentsel ve ulusal düzeyde hareketlilik davranışlarını farklılaştıran hareketlilik sistemleri üzerine bilimsel çalışmalar yürütüleceğinin altını çizdi.

Bakan Karaismailoğlu, "Son 18 yılda taşıt sayımızda yüzde 164'lük bir artış gerçekleşti. 2020'de toplam araç sayımız 23 milyon 650 bini aştı. Mevcut araç sayımızın yüzde 54'ü otomobillerden oluşuyor. 2003'te 4 milyon 700 bin otomobil varken, Ağustos 2020 itibarıyla bu sayı 2.7 kat artarak 12 milyon 800 bine çıktı. Hareketlilik, sektörel bazda çok ciddi ele alacağımız ve yakın gelecekte kendisinden fazlasıyla bahsedilen bir kavram haline gelecektir. Zira hareketlilik artık tek bir ulaşım moduyla, tek bir araçla değil; birçok alternatifin bir arada kullanılabildiği, bütünleşik bir yapıda ele alınacaktır" ifadelerini kullandı.

HAREKETLİLİK SİSTEMİ ULUSAL DÜZEYDE KURULACAK

Karaismailoğlu, hareketliliğin teknik bir konu olduğu kadar, sosyal bilimler, mühendislik, lojistik gibi pek çok bilimsel alanı ihtiva eden bir konu olduğunu, bu alanda gelecek öngörülerini sağlıklı bir şekilde ele alabilmek gerektiğinin de altını çizdi.

Makro ölçekte bir bakış açısını ancak akademi dünyasıyla kuracakları ortaklık ve iş birlikleriyle elde edebileceklerini dile getiren Karaismailoğlu, "Bu kapsamda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ve Yıldız Teknik Üniversitesi, şehirlerimizde ulaşımın çehresini değiştiren, insanların kentsel ve ulusal düzeyde hareketlilik davranışlarını farklılaştıran hareketlilik sistemleri üzerine bilimsel çalışmalar yürütecektir. Ayrıca, bizler de Bakanlık olarak Ulusal Hareketlilik Stratejimizi ve bu alana yönelik eylem planımızı oluşturmak için çalışmalarımıza başladık. Çevreci, etkin, sürdürülebilir ve erişilebilir bir hareketlilik sisteminin ulusal düzeyde kurulması için gerekli Ar-Ge ve mühendislik faaliyetlerinin yürütülmesi, yerli ve milli tasarım projelerinin üretilmesini hedefliyoruz" diye konuştu.

Kurulan Mobilty-LAB ile ilgili bilgiler paylaşan Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz da, "Bu iş birliği doğrultusunda amacımız, ulusal hareketlilik stratejisi ve eylem planı çerçevesinde ortaya çıkabilecek Ar-Ge ve mühendislik çalışmalarını yapmak, projeler üretmek. Şehir yaşamına hareket ve özgürlük katan, yeni nesil hareketlilik sistemlerinin geleceğine yön vermek, emniyet, verimlilik, çevreye duyarlılık, sürüş deneyimi açısından bu hizmeti alanlar ve hizmet sağlayıcılar için araştırma ve geliştirme yapmak da diğer hedeflerimiz arasında olacak. Mobility LAB'de hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin günlük hayatlarını kolaylaştıracak projeler üretmek hedefindeyiz" dedi.