Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 11.133,08 %0,15
        DOLAR 42,4164 %0,00
        EURO 49,3113 %0,07
        GRAM ALTIN 5.739,24 %-0,73
        FAİZ 38,70 %0,13
        GÜMÜŞ GRAM 78,38 %-0,83
        BITCOIN 87.174,00 %0,84
        GBP/TRY 56,0341 %-0,08
        EUR/USD 1,1617 %0,06
        BRENT 63,03 %-0,22
        ÇEYREK ALTIN 9.383,66 %-0,73
        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Teknosa'nın kasım kampanyalarında en çok akıllı telefon tercih edildi - Teknoloji Haberleri

        Teknosa'nın kasım kampanyalarında en çok akıllı telefon tercih edildi

        Teknosa, kasım ayı kampanyaları döneminde en çok tercih edilen ürün gruplarına ilişkin verilerini yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 16:22 Güncelleme: 02.12.2025 - 16:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        En çok akıllı telefon tercih edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, teknoloji tutkunlarının alışveriş yoğunluğunun arttığı kasım ayında akıllı telefonlar en çok tercih edilen ürün grubu oldu.

        İş, eğitim ve eğlence amaçlı kullanımın yaygınlaşmasıyla LCD televizyon, tablet ve dizüstü bilgisayarlara yönelik talep de yüksek seyretti.

        Ev yaşamını kolaylaştıran şarjlı süpürgeler, robot süpürgeler ve espresso makineleri gibi küçük ev aletleri önceki aylara göre güçlü bir satış artışı kaydetti. Espresso makinesi satışlarında da yüzde 181'lik önemli artış görüldü.

        Kasım ayında satış adetlerini artıran diğer ürünler arasında oyun konsolları, lazer epilasyon cihazları, telefon ekran koruma hizmeti ve şarj cihazları yer aldı.

        Akıllı telefon kategorisinde 128 GB ve 256 GB depolama kapasiteli modeller öne çıkarken, siyah renk tüketicilerin en çok tercih ettiği renk oldu. Siyahı sırasıyla mavi, beyaz ve yıldız tonları takip etti.

        Televizyon satışlarında da 65, 55, 75, 50 ve 77 inç ekran boyutları tüketiciler tarafından ilgi gördü.​​​​​​​

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü
        “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Pes artık dedirten hırsızlık! 'Tiny House'u çaldı!
        Pes artık dedirten hırsızlık! 'Tiny House'u çaldı!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"