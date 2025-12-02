Teknosa'nın kasım kampanyalarında en çok akıllı telefon tercih edildi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, teknoloji tutkunlarının alışveriş yoğunluğunun arttığı kasım ayında akıllı telefonlar en çok tercih edilen ürün grubu oldu.

İş, eğitim ve eğlence amaçlı kullanımın yaygınlaşmasıyla LCD televizyon, tablet ve dizüstü bilgisayarlara yönelik talep de yüksek seyretti.

Ev yaşamını kolaylaştıran şarjlı süpürgeler, robot süpürgeler ve espresso makineleri gibi küçük ev aletleri önceki aylara göre güçlü bir satış artışı kaydetti. Espresso makinesi satışlarında da yüzde 181'lik önemli artış görüldü.

Kasım ayında satış adetlerini artıran diğer ürünler arasında oyun konsolları, lazer epilasyon cihazları, telefon ekran koruma hizmeti ve şarj cihazları yer aldı.

Akıllı telefon kategorisinde 128 GB ve 256 GB depolama kapasiteli modeller öne çıkarken, siyah renk tüketicilerin en çok tercih ettiği renk oldu. Siyahı sırasıyla mavi, beyaz ve yıldız tonları takip etti.

Televizyon satışlarında da 65, 55, 75, 50 ve 77 inç ekran boyutları tüketiciler tarafından ilgi gördü.​​​​​​​