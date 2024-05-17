Teksas Valisi, Black Lives Matter eylemcisini öldürmekten hüküm giyen askeri affetti

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Teksas Valisi Greg Abbott, 2020'de Black Lives Matter" (Siyahların Hayatı Değerlidir) gösterileri sırasında bir kişiyi öldürmekten hüküm giyen sanığı affetti.

Eski asker Daniel Perry, Austin kentindeki protesto sırasında Uber sürücülüğü yaparken aracıyla protestocuların olduğu sokağa dönmüştü.

Protestoculardan Garret Foster, elinde tüfekle araca yaklaştı ve Perry tarafından vurularak öldürüldü.

Perry, kendisini savunduğunu söylemesine karşın, jüri suçlu olduğuna karar verdi ve 25 yıl hapis cezası aldı.

ABD Hava Kuvvetleri'nde teknisyenlik yapan Foster, elinde o dönem Teksas eyaletinde yasal olan AK-47 tipi bir tüfek taşıyordu. Hem Perry hem de Foster beyazdı.

Şu anda 37 yaşında olan Perry'nin aracında yolcu yoktu ve George Floyd'un Minneapolis'te öldürülmesini protesto eden eylemciler araca vurmaya başladı. Protestocular Perry'nin aracı üstlerine sürmesinden korktuklarını söyledi.

Dava sırasında Perry'nin avukatları, Foster'ın tüfeğini kaldırdığını savundu. Bazı görgü tanıkları ise buna karşı çıktı. Perry aracının camını indirdi, elindeki tabancayla beş el ateş etti. Kısa süre sonra da 911'i aradı.