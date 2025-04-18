Tekstil ve giyimde 263 bin işçi işini kaybetti

İstihdamda son yıllarda çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) kayıt dışı çalışanları da kapsayan verilerine göre işçi, memur ve kendi adına bağımsız çalışanlar dahil toplam istihdam 2024 yılında 32 milyon 522 bin kişi oldu. Toplam istihdam 2023’e göre 890 bin, 2022 yılına göre 1 milyon 770 bin kişi arttı.

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Toplam istihdamda artış yaşanırken, sigortalı çalışan sayısında kan kaybı devam ediyor. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) araştırmasına göre, Ocak 2025 itibarıyla sigortalı çalışan sayısı son dört ayda 542 binden fazla azaldı. Sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ödenen çalışanlar dahil toplam sigortalı çalışan sayısı yıllık yüzde 1,5 artarken, aylık yüzde 1 azaldı ve 25 milyon 50 bin olarak gerçekleşti. Bu sayının içinde işçi, memur ve kendi adına bağımsız çalışanlar yer alıyor.

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre ise 2021 yılında 22,38 milyon olan zorunlu sigortalı işçi, memur ve kendi adına bağımsız çalışan sayısı 2022 yılında 23,74 milyona yükseldikten sonra, 2023’te 23,02 milyona geriledi. 2024 yılında ise 23,20 milyon oldu.

Zorunlu sigortalı işçi sayısı ise 2021’de 16,2 milyon iken 2022’de 17,33 milyona yükseldi. Ancak, 2023 yılında 16,41 milyona geriledi. 2024’te ise 16,60 milyon oldu. Zorunlu sigortalı işçi sayısı 2024 yılında 2023’e göre 196 bin 448 kişi artarken, 2022 yılına göre 730 bin 123 kişi azaldı. TEKSTİL VE GİYİM SEKTÖRÜ İSTİHDAMI KAN KAYBEDİYOR Son iki yıllık dönemde en fazla istihdam kaybı tekstil ve giyim sektörlerinde yaşanıyor. 2022 yılında 484,2 bin kişi olan tekstil sektöründeki sigortalı işçi sayısı 2023’te 397,5 bine, 2024 yılında ise 384,7 bine geriledi. Giyim sektöründe ise 2022’de 738,4 bin olan sigortalı işçi sayısı 2023’te 627,5 bine, 2024’te 574,7 bin kişiye düştü. REKLAM Emek yoğun olması nedeniyle istihdam deposu olan iki sektörde iki yıl içinde 263,2 bin işçi işini kaybetti. Tekstil sektöründe işçi sayısı 2023’e göre 12,8 bin, 2022’ye göre 99,5 bin kişi azaldı. Giyim sektöründeki işçi sayısı da 2023’e göre 52,8 bin, 2022’ye göre 163,7 bin kişi azaldı.

İki yıllık dönemdeki sigortalı işçi sayısı eğitim (84,8 bin), toptan ticaret (68,5 bin), fabrikasyon metal ürünleri imalatı (58,1 bin), büro destek hizmetleri (45 bin), bina dışı yapıların inşaatı (33,7 bin), kauçuk ve plastik ürünleri imalatı (29 bin), perakende ticaret (28,7 bin), metalik olmayan mineral ürünleri imalatı (28,6 bin), kara taşımacılığı (28,1 bin) sektörlerinde azaldı. İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM İKİ YILDIR ARTIŞTA Bina inşaatında çalışan sigortalı işçi sayısı 2022 yılında 1 milyon 141,7 bin kişi iken 2023’te 1 milyon 303,2 bine, 2024’te de 1 milyon 372,9 bin kişiye yükseldi. İnşaat sektöründeki işçi sayısı bir önceki yıla göre 2023’te 163 bin, 2024’te ise 69 bin kişi arttı. İki yıllık artış 231 bine ulaştı. Pandemide büyük artış kaydeden sağlık sektöründeki istihdam 2023 yılında önceki yıla göre 115,5 bin kişi azalırken, 2024 yılında 76,7 bin kişi arttı. REKLAM Enflasyonun en fazla hissedildiği yiyecek ve içecek hizmetleri sektöründe 2024 yılında istihdamda 65,3 bin kişilik artış yaşandı. Sektördeki toplam sigortalı çalışan sayısı 858,5 bine ulaşıyor.