Tekstilde rekor ihracat

AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,8 artarak 22,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu değerle tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracatına ulaşıldı. İhracat bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 20,8 artışla 60,3 milyar dolara taşındı. Yıllıklandırılmış ihracat değeri ise 235,6 milyar dolara çıktı.

Geçen yılın mart ayında 868 milyon doları aşkın ihracat yapan tekstil ve ham maddeleri sektörü, bu yılın aynı döneminde yüzde 9,7 artışla 953 milyon dolarlık ihracata ulaştı.

Tekstil ve ham maddeleri sektörü, Ocak-Mart 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 artışla 2 milyar 650 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Böylece sektör, ilk çeyrekte tüm zamanların en yüksek ihracatını yaptı.

Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 346 milyon dolarlık bölümü İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 172 milyon dolarla Gaziantep ve 114 milyon dolarla Bursa takip etti.

EN FAZLA İHRACAT İTALYA'YA

Tekstil ve ham maddeleri sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 106 milyon dolarla İtalya oldu. İtalya'yı, 53 milyon dolarla ABD ve 51 milyon dolarla İspanya izledi.

Sektörde geçen ay en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarına bakıldığında, 425 milyon dolarla AB ülkeleri birinci, 146 milyon dolarla Afrika ülkeleri ikinci, 73 milyon dolarla Orta Doğu ülkeleri üçüncü sırada yer aldı.

Martta 167 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiren tekstil ve ham maddeleri sektörü, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından da yüzde 4,2 pay aldı.

İLAVE TEDARİK TALEPLERİ GELİYOR

Tekstil İhracatçıları ve Çalışanları Derneği (TİHCAD) Başkanı Ergin Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye tekstil ihracatının 2021 yılının ardından 2022'de de salgın kaynaklı olumsuz koşullara rağmen yüksek performans göstermeye devam ettiğini bildirdi.

Batılı pazarlar ve alıcıların Asya'ya olan bağımlılıklarını azaltmaya ve tedarik kaynaklarını çeşitlendirmeye başladığını ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Alıcılar, tekstilde tedarik güvenliği ve çeşitlendirmesi için rotalarını Türkiye'ye çevirdi. Türkiye'de tekstil üretimi yaptıran mevcut müşterilerin ise siparişleri giderek artıyor. Eskiden ülkemizde tekstil üretimini tercih eden ve daha sonra Asya'dan tedarike yönelen birçok marka, üretim için yeniden Türkiye'ye döndü. Ayrıca, şu günlerde çok sayıda yeni alıcı ve marka, Türkiye'den tekstil tedariki arayışı içinde. Yabancı firmaların bazıları ülkemizde yeni alım ofisleri açmaya başladı. Zaten burada ofisleri bulunanlar ise mevcut yapılarını büyütüyorlar. 2021 yılından gelen ivmenin etkisiyle tekstil sektörü 2022 yılının ilk 3 ayında da büyüme trendini sürdürdü. Özellikle AB, ABD ve diğer coğrafyalardan gelen ilave tedarik talepleri alıyoruz. Yılın ilk 3 ayında alınan siparişlerle tekstilciler ihracatta tüm zamanların rekoruna imza attı. Bunu katlamak için yurt dışında çalışmalarımız ve görüşmelerimiz sürüyor."

UKRAYNA VE BELARUS TEDARİĞİNİ TÜRKİYE'YE KAYMA İHTİMALİ

Ergin Aydın, Rusya-Ukrayna savaşının ilk olumsuz etkilerinin ardından Türk tekstil sektörünün kısa-orta vadede bu süreçten de olumlu etkileneceğini öngördüklerini aktararak, "Rusya pazarına ihracat kademeli olarak artacaktır. Rusya pazarından çekilen markalara yapılan üretim/ihracat bir miktar sınırlanacak, sonrasında yeniden dengelenecektir. Yine Ukrayna ve Belarus'tan sağlanan tedariklerin de Türkiye'ye kayma olasılığı yüksek." dedi.

Sektörün önündeki en önemli engellerin yüksek girdi maliyetleri ve enflasyon oranındaki artış olduğunu vurgulayan Aydın, buna rağmen tekstil sektörünün yıllık ihracat hedefine ulaşabileceğini söyledi.

Aydın, Türkiye tekstil sektörünün güçlü altyapısı, entegre sistemi, yeşil uyumu, hızlı ve küçük parti teslimat yapısı ve koleksiyon-tasarım kapasitesi ile ilave tedarik talepleri için aranan ilk ülke olmaya devam edeceğini belirterek, daha yüksek katma değerli ihracata geçiş çabaları ve inovasyon çalışmaları ile de bu süreci desteklediklerini kaydetti.