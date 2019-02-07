Terör örgütü YPG/PKK'nın, Afrin'in güneydoğusunda işgal ettiği Tel Rıfat'tan Özgür Suriye Ordusu ( ÖSO) birliklerinin geçiş güzergahına mayın tuzaklaması sonucu üç ÖSO mensubu yaralandı.

Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristler, Afrin'in güneyindeki Basuta köyüne mayın tuzakladı.

ÖSO'nun geçiş güzergahındaki köyde, mayının patlaması sonucu Hamza Tümeni'nden üç ÖSO üyesi yaralandı.

Terör örgütü, 28 Ocak'ta da Afrin’in güneyinde ÖSO'nun kontrolündeki Kimar köyüne ısı güdümlü füze saldırısı düzenlemiş, bir ÖSO mensubu hayatını kaybetmişti.

Örgütün 14 Ocak'ta Azez'e mayınlı tuzak kurması sonucu yine bir ÖSO üyesi ölmüş, iki kişi ağır yaralanmıştı.

YPG/PKK, Şubat 2016'da Afrin'den güneydoğuya doğru yayılarak Tel Rıfat'ı işgal etmişti. YPG/PKK, bu yolla Fırat Nehri'nin doğusunda işgal ettiği topraklar ile batısında bulunan Afrin'i karadan birleştirmek için arada kalan bölgeleri ele geçirmeyi amaçlamıştı. Örgüt, böylece Suriye-Türkiye sınırı boyunca kesintisiz hakimiyet kuşağı oluşturacaktı.

Ancak Tel Rıfat ve Münbiç arasındaki Bab ilçesi, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bulunuyor. Bu nedenle terör örgütü Tel Rıfat-Münbiç bağlantısını sağlayamıyor.

Tel Rıfat ve çevresinde yaşayan 250 bin sivil, YPG/PKK işgalinin ardından göç etmek zorunda kaldıkları Fırat Kalkanı bölgesine komşu, muhaliflerin kontrolündeki Azez'de barınıyor.

TSK, aralıklarla örgütün Tel Rıfat'taki tacizlerine karşılık vermek için mevzilerine obüs atışları yapıyor. Son olarak geçen pazar, Tel Rıfat ilçesinin Şeyh İsa beldesindeki teröristlere 10 obüs atışı yapılmıştı.

DEYRİZOR'DA YPG-DEAŞ PAZARLIĞI

Suriye'nin Deyrizor ilinde bir beldede sıkışan DEAŞ'lı ve YPG/PKK'lı teröristler arasındaki çatışmalar durdu. YPG/PKK, DEAŞ'tan ellerindeki YPG/PKK'lıları ve altınları istiyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Irak sınırına hakim Deyrizor'da DEAŞ'ın elindeki son belde olan Bagoz beldesinde iki terör örgütü arasında çatışmalar durdu.

YPG/PKK, son iki gündür DEAŞ ile ellerindeki YPG/PKK'lıları ve altınları vermesi için pazarlık yapıyor.

Bagoz'da sıkışan binlerce sivil ise güneyden rejim güçleri, kuzeyden de YPG/PKK'lı teröristlerin kuşatması altında bulunuyor.

YPG/PKK DAHA ÖNCE DE PAZARLIK ÖNERMİŞTİ

YPG/PKK, DEAŞ'lıların güvenli biçimde beldeden tahliye edilmesi karşılığında, DEAŞ'ın Musul'u işgal ettiği sırada bankalardan çaldığı külçe altınları vermesini istemişti. Örgüt ayrıca DEAŞ'tan elinde tuttuğu YPG/PKK'lıları da teslim etmesini talep etmişti.

Ancak şartları kabul etmeyen DEAŞ'lı teröristler, 24 Ocak'ta saldırı başlatmıştı.

DEYRİZOR'DA SON DURUM

ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül 2018'den bu yana DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmak için saldırılar düzenliyor. Halihazırda DEAŞ, Deyrizor ilinin doğu kırsalında sadece Bagoz beldesinde varlık gösteriyor. Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batısındaki bölgede ise Esed rejimi güçleri bulunuyor.