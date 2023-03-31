Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Teknoloji Uygulama Telefon sistemi üzerinden siber saldırı
ABONE OL

12 milyon kullanıcısı olan telefon sistemini hedef alan tedarik zinciri saldırısı

 Birden fazla güvenlik firması, 3CX'in yaygın olarak kullanılan sesli ve görüntülü arama kullanıcılarına uyarıda bulundu. Truva atı (Trojan) sürümünü kullanan aktif bir tedarik zinciri saldırısı dünya çapında 12 milyon kullanıcıyı etkileyen bir tehdit oluşturuyor. 3CX, aralarında BMW, Mercedes, Toyota, McDonald’s gibi önde gelen firmaların olduğu 600 binin üzerinde kuruluş tarafından kullanılan bir yazılım ve iletişim alt yapısı olarak dikkat çekiyor.

Telefon sistemi üzerinden siber saldırı

Teknolojinin gelişimi ile birlikte kişisel bilgi güvenliği son zamanlarda en çok tartışılanlar arasında yer alıyor. Siber güvenlik açıkları da dünyanın en büyük firmalarını dahi etkileyen ve sorun yaşatanlar arasında geliyor. Güvenlik firmalarının yaptığı bu yeni uyarı da 12 milyondan fazla günlük kullanıcıya etki eden bir sorunu işaret ediyor.

600 BİNDEN FAZLA KURULUŞ TARAFINDAN KULLANILIYOR

3CX, American Express, BMW, Honda, Mercedes-Benz, Toyota, Avis, Renault, McDonald's ve İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti de dahil olmak üzere dünya çapında 600.000'den fazla kuruluş tarafından kullanılan yazılım tabanlı bir telefon sisteminin geliştiricisi olarak ortaya çıkan güvenlik açığının çapının büyüklüğü de tartışma yaratıyor.

Siber güvenlik şirketleri CrowdStrike, Sophos ve SentinelOne'dan araştırmacılar, SentinelOne tarafından "Smooth Operator" olarak adlandırılan SolarWinds tarzı bir saldırıyı detaylandıran blog yazıları yayınladılar. Yayınlanan bu içerikte firmalar 3CXDesktopApp’ın içerisine yerleştirilmiş truva atlı (trojan) virüsü ile ilgili tehditlere değiniyor.

KİMLİK BİLGİLERİNİ ÇALABİLİYOR

Bu kötü amaçlı yazılımın, sistem bilgilerini toplayabildiği ve Google Chrome, Microsoft Edge, Brave ve Firefox kullanıcı profillerinden veri ve depolanan kimlik bilgilerini çalabildiği vurgulanıyor. CrowdStrike'a göre, gözlemlenen diğer kötü amaçlı faaliyetler arasında aktör kontrollü altyapıya işaret etme, ikinci aşama yüklerin konuşlandırılması ve az sayıda durumda "uygulamalı klavye etkinliği" yer alıyor.

Güvenlik araştırmacıları, saldırganların güvenliği ihlal edilmiş VoIP uygulamasının hem Windows hem de macOS sürümlerini hedef aldığını bildiriyor. Şu anda, Linux, iOS ve Android sürümlerinin etkilenmediği açıklandı.

“GÜVENLİK SORUNUNUN FARKINDAYIZ”

SentinelOne'daki araştırmacılar, ilk olarak 22 Mart'ta kötü amaçlı etkinlik belirtileri gördüklerini ve hemen anormallikleri araştırdıklarını, bunun da bazı kuruluşların geçerli bir dijital sertifika ile imzalanmış 3CX masaüstü uygulamasının truva atlı bir sürümünü yüklemeye çalıştıklarının keşfedilmesine yol açtığını söyledi. Apple güvenlik uzmanı Patrick Wardle ayrıca Apple'ın kötü amaçlı yazılım için kontroller yaptığı ve hiçbirinin tespit edilmediğinin noter onaylı olarak tastiklendiğini açıkladı.

3CX CISO Pierre Jourdan açıklamada, şirketin Windows ve MacBook uygulamalarını etkileyen bir "güvenlik sorununun" farkında olduğunu belirtti.

“HATAYI TELAFİ ETMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Jourdan, bunun ‘Gelişmiş Kalıcı Tehdit, hatta belki de devlet destekli’ bir bilgisayar korsanından hedefli bir saldırı gibi göründüğünü belirtti. CrowdStrike, kötü şöhretli Lazarus Group'un bir alt grubu olan Kuzey Koreli tehdit aktörü Labyrinth Chollima'nın tedarik zinciri saldırısının arkasında olduğunu öne sürüyor.

Geçici bir çözüm olarak, 3CX şirketi müşterilerini uygulamayı kaldırıp tekrar yüklemeye veya alternatif olarak PWA istemcisini kullanmaya çağırıyor. Jourdan, "Bu arada, olanlar için özür diliyoruz ve bu hatayı telafi etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İnsanlar neden yapay zekâdan korkuyor? Yapay zeka aslında tehlikeli mi ve amacı ne? - Güncel haberler
TEKNOLOJİ İnsanlar neden yapay zekâdan korkuyor?
"Yazılım geliştirmeleri Türkiye'de gerçekleştiriliyor"
TEKNOLOJİ Çinli üretici premiumu hedefliyor
Türkiye internet hızıyla dünyada 107. sırada
TEKNOLOJİ Dünya hızlanıyor, Türkiye yetişemiyor
Elektrikli otomobil devi Tesla'da siber güvenlik açığı!
TEKNOLOJİ Elektrikli otomobil devinde siber güvenlik açığı!
ABD'den TikTok ve Meta'ya üç farklı dava
TEKNOLOJİ TikTok ve Meta'ya üç farklı dava
Uzmanlardan yapay zekâ gelişimine ara verme çağrısı
TEKNOLOJİ Musk: AI gelişimi potansiyel risk!
Dünyada yapay zekâ tartışmaları büyüyor, araştırmalar 300 milyon işi devralabileceğini söylüyor
TEKNOLOJİ Yapay zekâ insanları işinden edebilir mi?
Airfryer, stant mikser ve dik süpürge ithalatına gözetim uygulanmayacak 
TEKNOLOJİ Elektrikli ev aletlerine gözetim uygulanmayacak
Apple'dan "Şimdi al sonra öde" hizmeti
TEKNOLOJİ Apple'dan "Şimdi al sonra öde" hizmeti
Almanya'dan Microsoft'a tekelleşme incelemesi
TEKNOLOJİ Almanya'dan Microsoft'a tekelleşme incelemesi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.