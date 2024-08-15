Telefonda 'Eskiyi kapında yenile' dönemi

Akıllı telefon sektörü her geçen gün büyürken ve cep telefonu yenilemekte eskiyi satmak ortak bir sorun iken Hepsiburada'dan bu duruma “Eskiyi Kapında Yenile” kampanyası ile çözüm getirildiği açıklandı.

Bu adımla Hepsiburada, çoğunlukla büyük şehirlerde fiziksel mağazalar üzerinden erişilebilen telefon yenileme hizmetini, Türkiye’nin 81 ilinde, en konforlu ve ekonomik şekilde online ortama taşıdığını duyurdu.

Türkiye e-ticaret sektöründe ilk defa Hepsiburada tarafından hayata geçirilen bu yeni hizmet sayesinde 81 ilde yaşayan kullanıcılar, eski telefonlarını hızlı ve pratik bir yöntemle değerlendirerek yenisine kavuşma fırsatı yakalıyor.

REKLAM TÜM İŞLEMLER ONLINE OLARAK YAPILIYOR Hepsiburada’nın başlattığı bu yeni hizmetle kullanıcılar yeni telefonlarını seçip, değiştirmek istedikleri eski telefona ait bilgileri ve telefonun mevcut durumuyla ilgili üç soruyu yanıtladıktan sonra, sistem telefon için ön teklif sunuyor ve anında yansıyan indirimle ödeme işlemi gerçekleştiriliyor. Teslimat aşamasında uzman HepsiJET ekipleri tarafından eski telefon inceleniyor ve onaylanması sonrasında yeni telefon teslim edilip eskisi alınarak süreç tamamlanıyor. HEPSİJET İLE 81 İLDE YENİLEME HİZMETİ HepsiJET, bu hizmet sürecinde müşterilere kapıda yenileme kolaylığı sunarak, eski telefonların değerlendirilmesinde ve yeni telefonların teslimatında güvenilir bir hizmet sağlıyor. Yeni cihazların yaklaşık %85’i HepsiJET’in hızlı ve güvenli dağıtım ağı sayesinde ertesi gün yapılabilirken, uzman HepsiJET ekipleri sürecin müşteriler açısından pürüzsüz ilerlemesini sağlıyor.

“DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE BİR İLK” Konuyla ilgili olarak düzenlenen basın toplantısında konuşan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, şunları söyledi: “Hepsiburada olarak, kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırmak ve onlara en iyi hizmeti sunmak bizim önceliğimiz. Türkiye’nin 81 ilindeki kullanıcılarımıza en yeni teknolojiyi, en avantajlı koşullarla kapılarına kadar götürmeyi amaçlıyoruz. Bugün Türkiye’de internet üzerinden satılan her üç telefondan birinin Hepsiburada aracılığıyla satılıyor olması, milyonlarca kullanıcımızın bize duyduğu güvenin bir yansıması. Elektronik alışverişinde müşterilerimize uçtan uca sunduğumuz hizmetler, Hepsiburada’nın yalnızca bir satış platformu değil, aynı zamanda kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran bir teknoloji partneri olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Ölçeği, yaygınlık ve marka çeşitliliğiyle bu hizmetimiz, dünyada ve Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. Bu güveni, Hepsijet'in lojistik desteğiyle sunduğumuz kapıda telefon yenileme hizmetimizle perçinliyoruz.”

“YIL SONUNA KADAR 50 BİN TELEFONU KAPIDA YENİLEYECEĞİZ" Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hepsiburada Mobil Kategoriden Sorumlu Grup Direktörü Murat Atamer ise şu bilgileri paylaştı: “Eskiyi Kapında Yenile” hizmetimizle, kullanıcılarımıza sadece eski telefonlarını yenileme imkânı sunmakla kalmıyoruz; aynı zamanda bu süreci evlerinden çıkmadan, tamamen zahmetsiz ve hızlı bir şekilde tamamlamalarını sağlıyoruz. Kullanıcılardan aldığımız eski telefonlar ise uzman ekiplerce özenle incelenip sertifikalı olarak yenileniyor ve tekrar piyasaya kazandırılıyor. 2022’de başlattığımız eski telefonu yenileme çalışmamızla 60 bin telefonu yeniledik. Çok yakın zamanda sunmaya başladığımız Eskiyi Kapında Yenile çalışmamızın pilot aşamasında 600 kullanıcı ile yaptığımız pilot çalışmada elde ettiğimiz %92 kullanıcı memnuniyeti oranı, bu hizmetin ne kadar değerli ve kullanıcılarımızın beklentilerini karşılamada ne denli başarılı olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Yıl sonuna kadar 50 bin telefon değişimini kapıda tamamlamayı hedefliyoruz. Amacımız, Türkiye genelinde kullanıcılarımıza en hızlı, güvenilir ve kolay telefon yenileme çözümünü sunarak, onların yanında olmaya devam etmek. Türkiye'nin her yerinde bu hizmeti yaygınlaştırarak, e-ticaret sektöründe bir kez daha fark yaratıyor, kullanıcılarımızı en yeni teknolojilerle buluşturmaya devam ediyoruz.”