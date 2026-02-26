Canlı
        Telefonu yüzünden kamyonet çarptı! | Son dakika haberleri

        Adana'da feci bir kaza meydana geldi. Olayda yolun ortasında telefonuyla ilgilenen bir kişiye kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen yaya yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 10:12
        Adana'da yolun ortasında durarak cep telefonu ile ilgilenen yaya, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre kaza, 24 Şubat'ta Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi.

        Sürücüsünün geri manevra yaptığı kapalı kasa kamyonet, yolun ortasında cep telefonuyla ilgilenen yayaya çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle düşen yaya yaralanırken, elinden düşen cep telefonu da kırıldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, yayayı ayakta tedavi etti. Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        "İddianameye ölüme terk de konmalı"

        İstanbul Eyüsultan'da 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un çarptığı Murat Aci hayatını kaybetmişti. Sürücünün annesi Eylem Tok ve babası Bülent Cihantimur hakkında yardım suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianameyi Habertürk'e değerlendiren Murat Aci'nin babası Özer Aci, "İddianameye ölüme terk de ko...
