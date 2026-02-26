Telefonu yüzünden kamyonet çarptı!
Adana'da feci bir kaza meydana geldi. Olayda yolun ortasında telefonuyla ilgilenen bir kişiye kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen yaya yaralandı
Adana'da yolun ortasında durarak cep telefonu ile ilgilenen yaya, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
DHA'nın haberine göre kaza, 24 Şubat'ta Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi.
Sürücüsünün geri manevra yaptığı kapalı kasa kamyonet, yolun ortasında cep telefonuyla ilgilenen yayaya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle düşen yaya yaralanırken, elinden düşen cep telefonu da kırıldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, yayayı ayakta tedavi etti. Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
