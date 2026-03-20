        Telefonunuzu yatağınıza sokmayın! Telefonla uyuyanların yaşadığı gizli sağlık sorunu bakın neymiş!

        Telefonunuzu yatağınıza sokmayın! Telefonla uyuyanların yaşadığı gizli sağlık sorunu bakın neymiş!

        Yatmadan önce telefona son bir kez bakmadan uyuyamayanlardan mısınız? Bu alışkanlık düşündüğünüzden çok daha büyük bir sağlık sorununu tetikliyor olabilir. İşte detaylar…

        Giriş: 20.03.2026 - 08:33 Güncelleme:
        1

        Telefonunuzla birlikte uyumak size masum bir rutin gibi gelebilir. Ancak uzmanlara göre bu alışkanlık, hem uyku düzenini hem de zihinsel sağlığı sessizce tehdit ediyor. Detaylar haberimizin devamında…

        2

        TELEFONLA UYUMAK MASUM DEĞİL

        Yatmadan önce telefona bakmak çoğu kişi için sıradan bir alışkanlık. Ancak uzmanlara göre telefonu yatağa götürmek ve hatta onunla uyumak, fark edilmeyen ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Özellikle gece boyunca telefondan gelen bildirimler, uyku kalitesini doğrudan etkiliyor.

        3

        MAVİ IŞIK UYKUYU SABOTE EDİYOR

        Akıllı telefon ekranlarından yayılan mavi ışık, vücudun uyku hormonu olarak bilinen melatonin üretimini baskılıyor. Bu durum, uykuya dalmayı zorlaştırırken uykunun derinliğini de azaltıyor. Sonuç olarak kişi yeterince uyuduğunu düşünse bile sabah yorgun uyanabiliyor.

        4

        BEYİN DİNLENEMİYOR

        Telefonla uyumak sadece ışık etkisiyle sınırlı değil. Gece boyunca gelen mesajlar, titreşimler veya “acaba bir şey kaçırdım mı?” düşüncesi, beynin tam anlamıyla dinlenmesini engelliyor. Bu da uzun vadede dikkat dağınıklığı, stres artışı ve zihinsel yorgunluk gibi sorunlara yol açabiliyor.

        5

        GİZLİ RİSK: ANKSİYETE VE BAĞIMLILIK

        Uzmanlar, telefonla uyuyan kişilerde anksiyete seviyesinin daha yüksek olduğunu belirtiyor. Sürekli erişilebilir olma hissi, bireyde fark edilmeden bir stres yaratıyor. Ayrıca bu durum, dijital bağımlılığı da besleyerek kişinin telefondan uzak kalmasını zorlaştırıyor.

        6

        BASİT ÖNLEMLERLE DAHA KALİTELİ UYKU

        Daha iyi bir uyku için telefonun yatak odasından uzak tutulması öneriliyor. En azından yatmadan 30 dakika önce ekran kullanımını bırakmak ve bildirimleri kapatmak, uyku kalitesinde gözle görülür bir iyileşme sağlayabiliyor. Küçük gibi görünen bu alışkanlık değişikliği, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı korumada önemli rol oynuyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı mesajı: İnşallah bedelini ödeyecekler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı mesajı: İnşallah bedelini ödeyecekler
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        AB enerji fiyat artışına karşı önlem almaya hazırlanıyor
        AB enerji fiyat artışına karşı önlem almaya hazırlanıyor
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        Her yerde yağış var!
        Her yerde yağış var!
        Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5 maç sonra devirdi!
        Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5 maç sonra devirdi!
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Gözyaşlarına boğuldu
        Gözyaşlarına boğuldu
        Üçüncü kez evleniyor
        Üçüncü kez evleniyor
        Atlanan kahvaltı sağlığı nasıl etkiliyor?
        Atlanan kahvaltı sağlığı nasıl etkiliyor?
        Gözlerimizin gece modu nasıl çalışıyor?
        Gözlerimizin gece modu nasıl çalışıyor?
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!
        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!
        Akaryakıt pazarında dengeler değişti
        Akaryakıt pazarında dengeler değişti
        İstanbul Valiliği 'Zimem defteri' geleneğini sürdürüyor
        İstanbul Valiliği 'Zimem defteri' geleneğini sürdürüyor
        Kaygan yol faciası! Bir aileden 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        Kaygan yol faciası! Bir aileden 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı