Telegram'a yeni özellikler geldi

Telegram web uygulamasının iki yeni sürümü yayınlandı. Her iki uygulama da oldukça hafif olma sözü veriyor ve sadece 400KB indirme gereksinimi ile hem mobil hem de masaüstü cihazlarda çalışıyor.

TELEGRAM WEB K VE TELEGRAM WEB Z



Karanlık mod, animasyonlu çıkartmalar, sohbet dosyaları ve daha fazlası gibi özelliklerle beraber geliyor. Bu sürümlerin biri Telegram Web K ve diğeri Telegram Web Z olarak adlandırılıyor.

Bu iki sürüm yazı karakteri ve öğeler arasındaki boşluklar gibi bazı görsel yönlerden farklılık gösteriyor.

Uygulamaya gelen yeni güncelleme ile hayata geçirilen yenilikler konusunda ise ilk olarak 2017 yılında sunulan ödeme botlarının geliştirilmiş bir sürümü olan Payments 2.0'dan bahsedilebilir. Bu güncelleme ile beraber satıcılar aralarında Stripe'ın da bulunduğu sekiz entegre ödeme sağlayıcısından birini kullanarak Telegram'ın üzerinde ürün ve hizmet satabilecekler.

Telegram üzerinde satın alınan ürünler için kullanılan bilgiler asla Telegram'ın kendisine gönderilmiyor ve uygulama, platform üzerinde yapılan satışlardan komisyon almıyor.

SESLİ GÖRÜŞMELER PLANLANABİLECEK

Ayrıca sesli görüşmeler de önceden planlama imkanı ile güncellendi. Eğer bir tür bir buluşma planlıyorsanız, bir sesli görüşme planlamak grup içerisindeki herkesi dahil etmek için büyük bir kolaylık olabilir. Bir sesli görüşme programlandığında görüşmenin üzerinde bir geri sayım başlıyor ve bu da dahil olan herkesin planlanan zamanı görmesine imkan tanıyor.

Ayrıca Telegram, sesli görüşmelere katılımcıları gösteren bir mini profil göstericisi de ekliyor ve böylelikle sesli görüşme ekranından ayrılmadan katılan kişileri görebilmeniz mümkün oluyor.

Diğer geliştirmelerin arasında ise öncelikle medya göstericiyi açmadan fotoğraflara direkt olarak sohbet içerisinden yaklaşabilme özelliği bulunuyor. Videolar için ise artık ekranın iki yanından birine basılı tuttuğunuzda videoyu ileri veya geri sarabiliyorsunuz veya çift dokunarak her iki yönünden birinde 10 saniye atlayabiliyorsunuz. iOS üzerinde ise kullanıcılar +15s veya -15s tuşlarına basarak ve basılı tutabiliyor.

Son olarak, özellikle ana ekranda yan menüyü açarken veya kaparken ya da bir sohbetten ana ekrana geri dönerken soldan sağa kaydırma yaparken Android uygulamasında bazı yeni animasyonlar bulunuyor.