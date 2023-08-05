Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Telegram çöktü mü? 5 Ağustos 2023 Telegram neden açılmıyor, sorun düzeldi mi?

        Telegram çöktü mü? 5 Ağustos Telegram neden açılmıyor, sorun düzeldi mi?

        Anlık mesajlaşma platformu Telegram'a erişim problemi yaşanıyor. Yaşanan bu gelişme, "Telegram çöktü mü? 5 Ağustos 2023 Telegram neden açılmıyor, sorun düzeldi mi?" sorularını gündeme getirdi. Uçtan uca şifreleme temelli anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'ın ne zaman düzeleceği merak konusu oldu. İşte konuya ilişkin yetkililer tarafından yapılan son açıklamalar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2023 - 18:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        En sık kullanılan mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan Telegram'da erişim sorunu yaşanıyor. Telegram kullanıcıları, sosyal medya platformlar üzerinden Telegram çöktüğünü dile getirirken, soruna ilişkin yetkililer tarafından yapılacak açıklamaları bekliyor. Peki, "Telegram çöktü mü? 5 Ağustos 2023 Telegram neden açılmıyor, sorun düzeldi mi?" İşte detaylar...

        2

        TELEGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

        Telegram'a girmeye çalışan binlerce kullanıcı uygulamaya erişimde sorun yaşıyor. Kesintileri takip eden popüler web sitesi Downdetector'deki verilerde bu sorunu doğruluyor.

        Telegram konu hakkında resmi bir açıklama yapmazken sorunun neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor.

        3

        TELEGRAM DÜZELDİ Mİ, NE ZAMAN DÜZELECEK?

        Telegram'ın uygulamasının neden çöktüğüne dair yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        Youtuber Merve'ye korkunç saldırıda detaylar ortaya çıktı!
        Youtuber Merve'ye korkunç saldırıda detaylar ortaya çıktı!
        İstanbul Valisi Gül'den açıklamalar
        İstanbul Valisi Gül'den açıklamalar
        Cezası 1295 TL! O kentte hortumla yıkama yasaklandı!
        Cezası 1295 TL! O kentte hortumla yıkama yasaklandı!
        Paredes için Icardi devrede!
        Paredes için Icardi devrede!
        Başkent'te dehşet! 13 yaşındaki çocuk parkta ölü bulundu!
        Başkent'te dehşet! 13 yaşındaki çocuk parkta ölü bulundu!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde
        Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti!
        Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti!
        Berçem 3 yaşındaydı! Ehliyetsiz sürücü ölümü oldu!
        Berçem 3 yaşındaydı! Ehliyetsiz sürücü ölümü oldu!
        YAŞ kararlarının şifreleri
        YAŞ kararlarının şifreleri
        Depremzede Zeynep beyaz önlük hayaliyle çalıştı! Türkiye 19'uncusu oldu
        Depremzede Zeynep beyaz önlük hayaliyle çalıştı! Türkiye 19'uncusu oldu
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı