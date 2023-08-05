Haberler Gündem Telegram çöktü mü? 5 Ağustos 2023 Telegram neden açılmıyor, sorun düzeldi mi?

Telegram çöktü mü? 5 Ağustos Telegram neden açılmıyor, sorun düzeldi mi? Anlık mesajlaşma platformu Telegram'a erişim problemi yaşanıyor. Yaşanan bu gelişme, "Telegram çöktü mü? 5 Ağustos 2023 Telegram neden açılmıyor, sorun düzeldi mi?" sorularını gündeme getirdi. Uçtan uca şifreleme temelli anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'ın ne zaman düzeleceği merak konusu oldu. İşte konuya ilişkin yetkililer tarafından yapılan son açıklamalar... Habertürk Giriş: 05.08.2023 - 18:24 Güncelleme: 05.08.2023 - 18:24 facebook

twitter

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







En sık kullanılan mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan Telegram'da erişim sorunu yaşanıyor. Telegram kullanıcıları, sosyal medya platformlar üzerinden Telegram çöktüğünü dile getirirken, soruna ilişkin yetkililer tarafından yapılacak açıklamaları bekliyor. Peki, "Telegram çöktü mü? 5 Ağustos 2023 Telegram neden açılmıyor, sorun düzeldi mi?" İşte detaylar...

2 Şurada Paylaş!







TELEGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR? Telegram'a girmeye çalışan binlerce kullanıcı uygulamaya erişimde sorun yaşıyor. Kesintileri takip eden popüler web sitesi Downdetector'deki verilerde bu sorunu doğruluyor. Telegram konu hakkında resmi bir açıklama yapmazken sorunun neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor.

3 Şurada Paylaş!







TELEGRAM DÜZELDİ Mİ, NE ZAMAN DÜZELECEK? Telegram'ın uygulamasının neden çöktüğüne dair yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

Haberi Hazırlayan: Türker Üner

Şurada Paylaş! facebook

twitter

linkedin

whatsapp

mail

copy

Yazı Boyutu Küçük Normal Orta Büyük Ekstra Büyük

Ana Sayfa

Yazı Boyutu

Paylaş

Kaydet

REKLAM advertisement3ndparty