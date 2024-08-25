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        Haberler Dünya Telegram'ın kurucusu Durov Fransa'da havalimanında gözaltına alındı | Dış Haberler

        Telegram'ın kurucusu Durov Fransa'da havalimanında gözaltına alındı

        Mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Pavel Durov'un Azerbaycan'dan özel jetle geldiği Fransa'da havalimanında gözaltına alındığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 01:59 Güncelleme: 25.08.2024 - 01:59
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        Telegram'ın kurucusuna Fransa'da gözaltı
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        Fransız TF1 televizyonunun isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Ukrayna'daki savaşla birlikte ülkesi Rusya'dan ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşamaya başlayan Durov, başkent Paris yakınlarındaki Bourget Havalimanı'nda gözaltına alındı.

        Durov'un neden gözaltına alındığı bilinmezken Fransa'da hakkında yakalama kararı bulunduğu iddia edildi.

        Yaklaşık 15 milyar dolar serveti olduğu tahmin edilen Durov'u taşıyan özel jetin Azerbaycan'dan havalandığı bildirildi.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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        #telegram
        #Fransa
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