Telegram'ın kurucusu Durov, gözaltı süreci nedeniyle Fransa'yı eleştirdi

Telegram’ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, Fransa'da gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına ilişkin sosyal medya hesabından ilk defa açıklamalarda bulundu.

Paris'e geçen ay geldikten sonra 4 gün polis tarafından sorgulandığını anlatan Durov, "Fransız makamları, Telegram'dan cevap alamadıkları için başkalarının Telegram'ı yasa dışı kullanmasından şahsen sorumlu olabileceğimi söyledi. Bu birkaç nedenden dolayı şaşırtıcıydı." ifadelerini kullandı.

Telegram'ın Avrupa Birliği'nde (AB) resmi temsilci bulundurduğuna işaret eden Durov, AB'nin taleplerine her zaman yanıt verdiklerini belirtti.

Fransız makamlarının da kendisine ulaşmak için çok sayıda seçeneğe sahip olduğunu anlatan Durov, "Bir CEO’yu yönettiği platformdaki şahısların işlediği suçlar nedeniyle suçlamak için akıllı telefon öncesi döneme ait yasaları kullanmak yanlış bir yaklaşımdır." değerlendirmesinde bulundu.

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Durov, teknoloji inşa etmenin halihazırda kolay bir süreç olmadığını vurgulayarak, "Hiçbir yenilikçi, bu araçların kötüye kullanılmasından kişisel olarak sorumlu tutulabileceklerini bilerek yeni araçlar üretemez." ifadesine yer verdi.

Rusya'nın ve İran'ın daha önce Telegram’dan şifreleme anahtarlarını talep ettiğini belirten Durov, bunu reddettikleri için Telegram’ın bu ülkelerde yasakladığını kaydetti.