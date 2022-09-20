Instagram üzerinden kendisine, “1997-2015 yılları arasındaki Teletubbies Güneş Bebeği” lakabını veren Smith, “Bu rolüm sayesinde birçok ünlüyle tanıştım, çok sayıda kayıt yaptım” dedi. Söylediklerine göre ünlü isim, hastanede rutin kontrol sırasında bir hemşire tarafından keşfedilmiş ve kendisinden mutlu bebek isteyen yapım şirketine Jessica'yı göstermiş. Bu şekilde Güneş bebek olan Jessica, şöhret sahibi olmuş.