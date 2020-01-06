Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Gündemdeki konular ve bu yıl planlanan yerli üretim savunma unsurlarının teslimatları hakkında bilgiler veren Demir, yeni projeleri de açıkladı.

2019 yılını yüzde 34 ihracat artışıyla kapatan Türk savunma sanayi, 2020'de de hız kesmeyecek. TSK'ya ait kara, hava, deniz komutanlıklarının envanterine girecek silah ve mühimmatlar artacak. Hibrit motor ve enerji depolama sistemleri üzerine yeni projeler geliştirileceğini belirten Demir, sivil havacılık için de önemli bir gelişmeyi duyurdu. Demir, "Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pist inşaatı bitecek ve yeni terminal binası inşaatı başlayacak." dedi.

Demir'in açıklamalarına göre, geçen yıl ilk uçuş testini başarıyla geçen Akıncı TİHA 2020 sonunda teslim edilecek. ATAK FAZ-2 helikopterleri, Mini İHA Kargu-2 ve otonom taktik vurucu sabit kanatlı İHA olan Alpagu'nun da teslimatları bu yıl içerisinde yapılacak. Bununla birlikte Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı kapsamında temel eğitim helikopteri projesi ve kargo İHA sözleşmesi imzalanacak.

Denizde ise Türkiye'nin ilk milli uçak gemisi olan ve 2019'da suya indirilen TCG Anadolu yıl sonunda teslim edilecek. Türk donanmasına sınıf atlatacak ve deniz aşırı hareket kabiliyeti kazandıracak olan amfibi hücum gemisi 12 adet taarruz uçağı, 8 adet taarruz helikopteri, 10 adet çok maksatlı orta yük nakliye helikopteri ve 3 adet havadan erken ihbar helikopteri taşıyabiliyor.

Emniyet ve Kara Kuvvetleri'ni ilgilendiren işlere de değişen Demir, "VURAN, KİRPİ-2, Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı KIRAÇ, Olay Yeri İnceleme Aracı, Gizli Zırhlı Küçük Otobüs GİZKO, Zırhlı Ambulans gibi çeşitli tip ve özelliklerde araçları güvenlik güçlerimize teslim edeceğiz." derken pek çok ilki de açıkladı.

Buna göre, EGM için başlatılan Zırhlı Kamyonet ve Binek Araçları Projesi kapsamında gizli silah kuleli zırhlı kamyonetler ilk kez teslim edilmeye başlanacak. KKK’lığı için üretimi yapılan Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı Araç (MKKKKA) ilk kez kullanılmaya başlanacak. 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araç Projesi kapsamında ilk teslimatlar yapılacak. İlk yerli üretim Havadan Taşınabilir 105 mm Hafifi Çekili Obüs (BORAN) Projesi kapsamında ilk obüsler K.K.K’lığına teslim edilecek.

Demir, ROKETSAN'ın geliştirdiği hava ve deniz füzeleri HİSAR-A ile ATMACA'nın bu yıl envantere gireceğini belirtirken, harp başlıklı güdümlü test füzesinin atışlı testlerinin de yapılacağını açıkladı.

2020 yılının en önemli hamlelerinden bir diğeri dünyada yalnızca 7 ülkede üretilen x-ray araç ve konteyner tarama sistemlerinin yerli imkanlarla üretilmesinin amaçlandığı Milli Tarama Sistemi (MİLTAR) projesi için atılacak imzalar olacak.

Ayrıca, Dost Düşman Tanıma Tanıtma Sistemi (IFF) Mod 5/S Projesi kapsamında öncelikle F-16 olmak üzere çeşitli hava ve deniz platformlarına milli IFF cihazları entegrasyonu yapılacak.