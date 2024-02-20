Tema İstanbul 2’de teslimler başladı
Mesa, Artaş, Kantur-Akdaş Adi Ortaklığı'nda hayata geçirilen Tema İstanbul 2 projesinde teslimler başladı
Tema İstanbul 2’de teslimler başladı. 2 bin 280 konut ve 70 villadan meydana gelen proje, daha önce aynı bölgede Tema İstanbul ve Tema İstanbul Bahçe projelerini yapan Mesa, Artaş, Kantur-Akdaş Adi Ortaklığı’nın imzasını taşıyor.
Tema İstanbul 2’de satışı devam eden 1+1’den 4+1’e varan alternatif daireler için farklı ödeme modelleri yer alıyor. Projede yüzde 30 peşin, kalanı vade farksız tamamlama seçeneği sunuluyor.