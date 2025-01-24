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        Haberler Magazin 'Temel', 12 yıl sonra dönüyor

        'Temel', 12 yıl sonra dönüyor

        Alper Kul ile özdeşleşen 'Temel'12 yıl sonsa yeniden beyazperdeye yansıyacak. Serinin yeni filmi; "Temel Sümela'nın Şifresi Yeniden"de 'Temel' ile 'Dursun' yeni maceraya sürüklenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 21:11 Güncelleme: 24.01.2025 - 21:11
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        12 yıl sonra dönüyor
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        Alper Kul ile özdeşleşen sinemada Karadeniz’in efsane kahramanı 'Temel', kahkaha dolu yepyeni bir macerayla geri dönüyor! 31 Ocak itibariyle sinema severlerle buluşacak olan "Temel Sümela’nın Şifresi Yeniden", Karadeniz’in kendine has karakterlerini ve esprilerini bir kez daha beyazperdeye taşıyacak.

        Alper Kul, başrolü Öykü Gürman ile paylaşırken onlara; Gürkan Uygun, Salih Kalyon, Adem Yılmaz ve Şinasi Yurtsever gibi önemli oyuncular eşlik etti.

        Bilal Kalyoncu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu ve Yılmaz Okumuş’un senaryosunu kaleme aldığı film, sadece Karadeniz’in mizahi yüzünü sunmakla kalmıyor; aynı zamanda aile, dostluk ve dayanışma gibi evrensel temaları da işliyor.

        Filmin konusu: Filmde; 'Temel', çok sevdiği 'Fadime' ile evlenmesine engel olan kayınpederinin gönlünü kazanabilmek için bulduğu fikir yüzünden, Trabzonspor’un as kalecisini istemeden sakatlamasıyla büyük bir karmaşaya yol açar. Çözümü Gürcistan'ın popüler kalecisi Kiknadze'yi alıp Trabzon'a getirmekte bulan 'Temel' ve 'Dursun', soluğu Batum’da alır. Ancak, başları Batum’da da beladan kurtulmaz.

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        #alper kul
        #Temel
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