'Temel İçgüdü' filmi yeniden çekiliyor

Amazon Stüdyoları, 1992 yapımı erotik gerilim filmi 'Temel İçgüdü'nün (Basic Instinct) henüz adı belli olmayan yeniden yayın haklarını satın aldı. Yeniden çevrilecek filmin senaryosunu, orijinal filmin yazarı Joe Eszter kaleme alacak.

Paul Verhoeven'in yönettiği, başrollerinde Michael Douglas ve Sharon Stone'un oynadığı 'Temel İçgüdü', dünya çapında 350 milyon doların üzerinde hasılat elde ederek kültürel bir fenomen haline geldi ve gişe rekorları kırdı.

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Filmde, San Francisco polisi cinayet masasından dedektif Nick Curran, bir cinayet dosyasını araştırırken davanın şüphelisi olan Catherine Trammel’le yakınlaşır. Cinsellik konusunda son derece serbest davranan yazar Catherine, son kitabında Nick’in davasındaki cinayetin bir benzerini detaylı şekilde anlatmıştır. Catherine, çekiciliğiyle Nick’i etkisi altına alır ve ikili ihtiras dolu bir ilişkinin içine sürüklenirler.

'Temel İçgüdü' gösterildiği dönemde kurgusu ve müzikleriyle Oscar adaylığı kazanmıştı.

Yeni filmin başrol oyuncularının kim olacağı henüz bilinmese de bazı yayınlar Sharon Stone'un geri dönebileceğini yazdı. Ancak filmde rol almasıyla ilgili Stone cephesinden herhangi bir açıklama yapılmadı.