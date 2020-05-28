Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası kredi başvuru işlemleri ve başvuru sorgulama işlemleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sıkıntılı günler geçirdiğimi şu günlerde kamu bankaları tarafından hayata geçirilen “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri kapsamında; hane halkı aylık geliri 5.000 TL’nin altında olan vatandaşların gıda, sağlık, kira, fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) gibi temel ihtiyaçlarının finansmanını sağlamak amacıyla, aylık %0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 36 aya varan vade seçenekleriyle 10.000 TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi hizmete sunuldu.

Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası tarafından başvurular alındı. Şimdi gözler Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvuru sonuçlarında. Peki Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası başvuru sonuçları nasıl sorgulanır.