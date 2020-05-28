Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası kredi başvuru işlemleri ve başvuru sorgulama işlemleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sıkıntılı günler geçirdiğimi şu günlerde kamu bankaları tarafından hayata geçirilen “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri kapsamında; hane halkı aylık geliri 5.000 TL’nin altında olan vatandaşların gıda, sağlık, kira, fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) gibi temel ihtiyaçlarının finansmanını sağlamak amacıyla, aylık %0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 36 aya varan vade seçenekleriyle 10.000 TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi hizmete sunuldu.
Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası tarafından başvurular alındı. Şimdi gözler Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvuru sonuçlarında. Peki Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası başvuru sonuçları nasıl sorgulanır.
ZİRAAT BANKASI Temel İhtiyaç Destek Kredisi Başvuru Sorgulama
HALKBANK Temel İhtiyaç Destek Kredisi Başvuru Sorgulama
Halkbank İnternet Şubesine giriş yaparak; Kredi - Bireysel Kredini Kullan -Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek kredinizi kullanabilirsiniz
Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi’nden hane halkı aylık geliri (aynı evde yaşayan eş ve çocuk) 5.000 TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensubu olan müşterilerimiz yararlanabilecektir.
Kamu bankalarının sadece birinden başvuru yapılabilecektir. Aynı hane içerisinden ise sadece bir kişi başvuruda bulunabilecektir.
TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ ÖZELLİKLERİ
Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi Örnek Ödeme Tablosu
|Kredi Tutarı
|Toplam Vade
|Ödemesiz Dönem
|Aylık Faiz Oranı
|Taksit Tutarı (Sonraki 30 ay boyunca)
|10.000 TL
|36 Ay
|6 Ay
|% 0,49
|376 TL
|7.500 TL
|36 Ay
|6 Ay
|% 0,49
|282 TL
|5.000 TL
|36 Ay
|6 Ay
|% 0,49
|188 TL
|3.000 TL
|36 Ay
|6 Ay
|% 0,49
|113 TL
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