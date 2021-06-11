Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Temizlik Benim İşim kim kazandı? 11 Haziran 2021 bugün Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? AÇIKLANDI

Temizlik Benim İşim sezon finali bugün yapılıyor. Temizlik konusunda kendine güvenen titiz 5 yarışmacı haftanın birincisi olmak için kıyasıya mücadele veriyor. Temizlik Benim İşim haftanın birincisi bugün yapılacak son temizliğin ardından verilecek puanlarla birlikte belli oldu. İşte 11 Haziran Temizlik Benim İşim'de kazanan isim...

Temizlik Benim İşim kim kazandı? 11 Haziran 2021 bugün Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? AÇIKLANDI

Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? sorusu bugün temizlenen son evin ardından verilen puanlarla yanıt buluyor. “En iyi temizliği ben yaparım” diyen 5 titiz, temizlik takıntısıyla nam salan, sosyal medyada herkesin sevgilisi olan Kadir Ezildi eşliğinde yarışıyor, bir hafta boyunca kirli ve dağınık 5 evi temizliyor. Temizlik Benim İşim'de haftanın birincisi 10 bin liralık ödülün de sahibi oluyor. Temizlik Benim İşim'de bu hafta da rekabet oldukça büyük. 11 Haziran Temizlik Benim İşim haftanın finalinde yaşananlar...

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN BİRİNCİSİ - 11 HAZİRAN2021

Temizlik Benim İşim'de yine kıyasıya rekabetin yaşandığı bir hafta geride kaldı. Temizlik Benim İşim'in birincisi yarışmacıların birbirlerine verdiği puanlar ve Kadir Ezildi'nin yarışmacılara verdiği puanlarla belli oluyor. Temizlik Benim İşim sezon finali bugün yapıldı.

11 Haziran Temizlik Benim İşim yarışmasında bu haftanın birincisi ve 10 bin liralık ödülün sahibi Asiye Hanım oldu.

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN PUANLARI - 11 HAZİRAN 2021

Asiye Hanım birinci oldu.
Halide Hanım ikinci oldu.
Elif Hanım 18 puan alarak üçüncü oldu.
Songül Hanım 16 puan alarak dördüncü oldu.
Figen Hanım 15 puan alarak sonuncu oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? 11 Haziran Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu?
TELEVİZYONZuhal Topal'la Sofrada kim kazandı?
Postacı filminin konusu nedir? Postacı oyuncuları ve karakterleri kimler?
TELEVİZYONPostacı filmi oyuncuları kimler?
11 Haziran Doya Doya Moda All Star birinci kim? Doya Doya Moda All Star'da kim elendi?
TELEVİZYON11 Haziran Doya Doya Moda All Star birinci kim?
11 Haziran Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi kim, açıklandı mı?
TELEVİZYON11 Haziran Gelinim Mutfakta kim elendi, birinci kim?
Yayın akışı 11 Haziran 2021 Cuma! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1 yayın akışı
TELEVİZYONTV Yayın akışı 11 Haziran 2021
Survivor eleme adayı 10 Haziran 2021! Survivor'dan kim elenecek? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
TELEVİZYONSurvivor eleme adayı kim oldu?
Bu yaz 'TRT Spor Yazı' olacak
TELEVİZYONBu yaz 'TRT Spor Yazı' olacak
Reyting sonuçları 10 Haziran | AB ve total reyting listesi (İlk 10) belli oldu mu?
TELEVİZYONGüncel reyting sonuçları
Bir Zamanlar Çukurova 101. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 100. son bölüm
TELEVİZYONBir Zamanlar Çukurova fragman var mı?
Camdaki Kız 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız 9. son bölüm (sezon finali)
TELEVİZYONCamdaki Kız sezon finali yaptı