İnşaat maliyet endeksi (İME),2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,62 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,42 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,99 düştü, işçilik endeksi %0,18 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %15,33, işçilik endeksi %25,75 arttı
İnşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranı, Temmuz 2019
BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 0,67 DÜŞTÜ
Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,67 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,44 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,04 düştü, işçilik endeksi %0,14 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %16,65, işçilik endeksi %25,87 arttı.
Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık değişim oranı, Temmuz 2019
BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 0,49 DÜŞTÜ
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,49 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,08 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,82 düştü, işçilik endeksi %0,32 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %11,34, işçilik endeksi %25,31 arttı.
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranı, Temmuz 2019
İnşaat maliyet endeksi ve değişim oranları, Temmuz 2019
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