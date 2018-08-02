İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, Temmuz ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladığını duyurdu.

İHA'da yer alan habere göre; İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 93’ünün perakende fiyatı artarken, 51 ürünün fiyatı düştü, 98 ürünün fiyatı ise değişmedi.

TEMMUZ AYINDA DOMATES FİYATI YÜZDE 23,67 ARTTI



Temmuz ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler grubunda yer alan domates yüzde 23.67 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 14.52 ile limon, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 12.97 ile çarşaf, yüzde 12.90 ile battaniye, gıda harcamaları grubundan yüzde 11.86 ile elma oldu.

TEMMUZ AYINDA KARPUZ YÜZDE 26,61 UCUZLADI



2018 Temmuz ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan karpuz yüzde 26.61 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 20.50 ile şeftali, yüzde 17.67 ile armut, yüzde 16.09 ile erik ve giyim harcamaları grubunda yüzde 15.03 düşüş gösteren erkek gömleği oldu.

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