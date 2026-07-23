TEMMUZ DUL VE YETİM AYLIKLARI: 2026 Temmuz zammı ile dul ve yetim aylığı ücretleri ne kadar oldu? Dul ve yetim maaşı nasıl hesaplanır?

DUL VE YETİM MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Dul ve yetim aylıkları, hayatını kaybeden sigortalının emekli olarak aldığı ya da almaya hak kazandığı maaş üzerinden hesaplanıyor. Bu ödemelerde hak sahiplerinin konumu belirleyici olurken, eş, çocuk ve diğer yararlanıcılara ayrılan paylar yüzde 25, yüzde 50 ve yüzde 75 oranlarına göre şekilleniyor. Her bir kişinin alacağı tutar, sahip olduğu hisse oranına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Ayrıca emekli maaşlarına yapılan artışlar da aynı şekilde dul ve yetim aylıklarına yansıtılarak ödemelerin güncel seviyeye çıkarılmasını sağlıyor.