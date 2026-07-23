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        Haberler Bilgi Gündem TEMMUZ DUL VE YETİM AYLIKLARI: 2026 Temmuz zammı ile dul ve yetim aylığı ücretleri ne kadar oldu? Dul ve yetim maaşı nasıl hesaplanır?

        TEMMUZ DUL VE YETİM AYLIKLARI: 2026 Temmuz zammı ile dul ve yetim aylığı ücretleri ne kadar oldu? Dul ve yetim maaşı nasıl hesaplanır?

        Temmuz 2026 itibarıyla açıklanan yeni zam oranlarıyla birlikte dul ve yetim aylıkları yeniden gündeme gelirken, milyonlarca hak sahibi güncellenen ödemeleri yakından takip ediyor. Enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte maaşlarda artış yapılırken, hisselere göre değişen tutarlar dikkat çekiyor. Ölüm aylığı alan vatandaşlar için belirlenen yeni rakamlar ve ödeme detayları merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, 2026 Temmuz zammı ile dul ve yetim aylığı ücretleri ne kadar oldu? Dul ve yetim maaşı nasıl hesaplanır? Tüm merak edilenler haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 16:30 Güncelleme:
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        Temmuz 2026 itibarıyla açıklanan yeni zam oranlarıyla birlikte dul ve yetim aylıkları yeniden gündeme gelirken, milyonlarca hak sahibi güncellenen ödemeleri yakından takip ediyor. Enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte maaşlarda artış yapılırken, hisselere göre değişen tutarlar dikkat çekiyor. Ölüm aylığı alan vatandaşlar için belirlenen yeni rakamlar ve ödeme detayları merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, 2026 Temmuz zammı ile dul ve yetim aylığı ücretleri ne kadar oldu? Dul ve yetim maaşı nasıl hesaplanır? Tüm merak edilenler haberimizde.

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        DUL VE YETİM MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

        Dul ve yetim aylıkları, hayatını kaybeden sigortalının emekli olarak aldığı ya da almaya hak kazandığı maaş üzerinden hesaplanıyor. Bu ödemelerde hak sahiplerinin konumu belirleyici olurken, eş, çocuk ve diğer yararlanıcılara ayrılan paylar yüzde 25, yüzde 50 ve yüzde 75 oranlarına göre şekilleniyor. Her bir kişinin alacağı tutar, sahip olduğu hisse oranına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Ayrıca emekli maaşlarına yapılan artışlar da aynı şekilde dul ve yetim aylıklarına yansıtılarak ödemelerin güncel seviyeye çıkarılmasını sağlıyor.

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        TEMMUZ AYI ZAMLI DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLDU?

        2026 yılı dul ve yetim maaşı artışlarıyla birlikte emekli ve hak sahiplerine yapılan ödemeler yeniden düzenlendi. Yapılan güncellemeye göre memur emeklilerinin aylıklarına yüzde 13,52 oranında zam yapılırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında ise yüzde 17,76’lık artışa gidildi. Bu artış doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur kapsamında dul ve yetim aylığı alan vatandaşların ödemeleri de aynı oranda yükseltilecek. Yeni zamlı maaşların, Temmuz dönemi itibarıyla hesaplara yansıtılması beklenirken, hak sahiplerinin alacağı tutarlar hisse oranlarına göre farklılık gösterecek.

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        Dul ve yetim aylığının en düşük emekli maaşının TBMM'de Kabul edilip yasalaşmasının ardından paylara göre en düşük şu şekilde olacak:

        %75 oran (tek hak sahibi – genelde eş)

        23.552 × %75 = 17.664 TL

        %50 oran (eş – çocuk yoksa veya belirli durumlarda)

        23.552 × %50 = 11.776 TL

        %25 oran (çocuklar için pay)

        23.552 × %25 = 5.888 TL

        Örnek paylaşımlar

        Eş (%50) + 1 çocuk (%25)

        Eş: 11.776 TL

        Çocuk: 5.888 TL

        Eş (%50) + 2 çocuk (%25 + %25)

        Eş: 11.776 TL

        Çocuklar: 5.888 TL + 5.888 TL

        Sadece eş (%75)

        Eş: 17.664 TL

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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