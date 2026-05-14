Emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılacak artış, milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık zam oranı büyük ölçüde şekillenmiş oldu. Kesin zam oranı ise Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netlik kazanacak. Peki Temmuz emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık kesinleşen artış oranı yüzde kaç seviyesinde? İşte maaşlara dair güncel tahminler…