Kira artış oranı belli oluyor! Temmuz ayında TÜFE oranı yüzde kaç olacak?
TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklanıyor. Böylece, 2024 Temmuz'da kira sözleşmesi yenilenecek vatandaşlar için kira artış oranı da netleşecek. 2024 TÜFE oranına göre kira zammını hesaplamak isteyen vatandaşlar hem nasıl hesaplandığını hem de kira artış oranını merak ediyor. İşte, 2024 Temmuz kira artış oranı...
TÜİK, merakla beklenen Haziran enflasyon rakamlarını açıklayacak. Böylece milyonlarca vatandaşın beklediği kira artış oranı da netleşecek. 2022 yılından beri uygulanan ve 1 Temmuz'da kaldırılan yüzde 25 zam sınırı sonrasında gözler TÜFE oranına çevrildi. Peki, Temmuz kira artış oranı ne olacak, kiralara yüzde kaç oranında zam yapılacak? İşte, detaylar...
2024 HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANIYOR
TÜİK, 3 Temmuz günü Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak böylece hem Haziran ayı enflasyon rakamları hem de 6 aylık enflasyon farkı belirlenecek.
2024 TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLACAK!
İki senedir uygulanan konut kiralarında yüzde 25 zam sınırı kalktı. Bundan sonraki süreçte kiralar TÜFE oranına göre artacak. Temmuz kira artışı oranı ise TÜİK'in Haziran enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşecek.
KİRALARA NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Temmuz ayı kira artış oranı belli olacak. TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı netleşecek.
Kira hesaplama örneği
Mevcut kira bedeli: 1000 lira
Zam oranı: yüzde 14,55
Zam bedeli 145,50 TL
Zamlı kira bedeli: 1.145,50 lira