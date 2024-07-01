Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Temmuz kira artış oranı 2024: Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Haziran ayı TÜFE oranı yüzde kaç oldu, kiralara yüzde kaç zam gelecek?

        Kira artış oranı belli oluyor! Temmuz ayında TÜFE oranı yüzde kaç olacak?

        TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklanıyor. Böylece, 2024 Temmuz'da kira sözleşmesi yenilenecek vatandaşlar için kira artış oranı da netleşecek. 2024 TÜFE oranına göre kira zammını hesaplamak isteyen vatandaşlar hem nasıl hesaplandığını hem de kira artış oranını merak ediyor. İşte, 2024 Temmuz kira artış oranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2024 - 13:17 Güncelleme: 03.07.2024 - 07:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TÜİK, merakla beklenen Haziran enflasyon rakamlarını açıklayacak. Böylece milyonlarca vatandaşın beklediği kira artış oranı da netleşecek. 2022 yılından beri uygulanan ve 1 Temmuz'da kaldırılan yüzde 25 zam sınırı sonrasında gözler TÜFE oranına çevrildi. Peki, Temmuz kira artış oranı ne olacak, kiralara yüzde kaç oranında zam yapılacak? İşte, detaylar...

        2

        2024 HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANIYOR

        TÜİK, 3 Temmuz günü Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak böylece hem Haziran ayı enflasyon rakamları hem de 6 aylık enflasyon farkı belirlenecek.

        3

        2024 TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLACAK!

        İki senedir uygulanan konut kiralarında yüzde 25 zam sınırı kalktı. Bundan sonraki süreçte kiralar TÜFE oranına göre artacak. Temmuz kira artışı oranı ise TÜİK'in Haziran enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşecek.

        4

        KİRALARA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

        Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Temmuz ayı kira artış oranı belli olacak. TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı netleşecek.

        Kira hesaplama örneği

        Mevcut kira bedeli: 1000 lira

        Zam oranı: yüzde 14,55

        Zam bedeli 145,50 TL

        Zamlı kira bedeli: 1.145,50 lira

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türk önde Türk ileri! Çeyrek finaldeyiz
        Türk önde Türk ileri! Çeyrek finaldeyiz
        Tarih yazdı!
        Tarih yazdı!
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        "Ahtopot musun, örümcek misin!"
        "Ahtopot musun, örümcek misin!"
        Viyana'dan Kanije'ye!
        Viyana'dan Kanije'ye!
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        Ünlülerden milli gurur
        Ünlülerden milli gurur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Biden'a kendi partisinden 'çekil' çağrısı
        Biden'a kendi partisinden 'çekil' çağrısı
        Abdurrahman Mustafa'dan açıklamalar
        Abdurrahman Mustafa'dan açıklamalar
        İki çocuğunu rehin alıp öldürdü!
        İki çocuğunu rehin alıp öldürdü!
        Hindistan'da izdiham faciası: 116 ölü
        Hindistan'da izdiham faciası: 116 ölü
        İzmir'deki patlamada korkunç gerçek ortaya çıktı!
        İzmir'deki patlamada korkunç gerçek ortaya çıktı!
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Batshuayi tarihe geçiyor!
        Batshuayi tarihe geçiyor!
        Kayseri'de çocuğa cinsel istismar gerginliği: Provokatif eylemlere 474 gözaltı
        Kayseri'de çocuğa cinsel istismar gerginliği: Provokatif eylemlere 474 gözaltı
        Pera bebeği maganda öldürdü!
        Pera bebeği maganda öldürdü!
        Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı hamlesi!
        Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı hamlesi!
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Astım araştırmalarında yeni buluş! Tedavi değişebilir
        Astım araştırmalarında yeni buluş! Tedavi değişebilir