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        Haberler Ekonomi Otomobil Temsa yeni Prestij'i tanıttı - Otomobil Haberleri

        Temsa yeni Prestij'i tanıttı

        Temsa'nın 1992 yılından bu yana yollarda olan modeli Prestij yenilendi. 2016'dan sonra ilk kez tasarım değişikliği yapılan model hakkında konuşan Temsa CEO'su Evren Güzel, "Geçmişteki başarılarıyla gurur duyduğumuz Prestij, geleceğin ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde yenilenen kimliğiyle şimdi yeniden yollara çıkıyor. Yeni Prestij, sahip olduğu yenilikçi çizgisiyle ürün ailemizin yeni tasarım dilini tanımlıyor" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 12:27 Güncelleme: 27.05.2025 - 12:27
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        'Prestij' 9 yılın ardından yenilendi
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        Temsa, ilk üretimini 1992 yılında gerçekleştirdiği Prestij’in yeni modelini tanıttı. Prestij, 2016’dan sonra ilk defa gerçekleşen tasarım değişikliği ile beklenen yeniliğe kavuştu.

        Prestij’in yenilikçi özellikleri ve müşteri beklentilerine uygun çözümleriyle 33 yıldır geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı sürdürdüğünü belirten Temsa CEO’su Evren Güzel, "Prestij’in 20 bininci aracını 2025 yılının ilk günlerinde banttan indirdik. Prestij her zaman midibüs segmentinin taşıyıcısı, öncüsü oldu. Temsa’nın mühendislik gücünü, müşteri odaklı yaklaşımını ve sürdürülebilir vizyonunu taşıyan simge modellerden biri haline geldi. Turizm taşımacılığı, havalimanı aktarmaları, personel taşımacılığı, okul otobüsü taşımacılığı gibi pek çok alanda Prestij’in açtığı kapıdan daha birçok şirket, birçok model girdi. Bugün tam 20 ülkeye prestij ihracatı gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

        Prestij ile midibüs segmentinde uzun yıllar yüksek satış adetleri gerçekleştirdiklerini vurgulayan Evren Güzel, "Geçmişteki başarılarıyla gurur duyduğumuz Prestij, geleceğin ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde yenilenen kimliğiyle şimdi yeniden yollara çıkıyor. Yeni Prestij, modern taşımacılığın ihtiyaçlarına uygun tasarım özelliklerinin yanı sıra, verimlilik, işlevsellik, güvenlik, güçlü bayi ve servis ağı ile taşımacılık trendlerine de yanıt veriyor. Aynı zamanda yeni Prestij, sahip olduğu yenilikçi çizgisiyle ürün ailemizin yeni tasarım dilini tanımlıyor" dedi.

        3 litrelik motorun görev yaptığı yeni modelde, acil fren sistemi, kör nokta uyarı sistemi, ön çarpışma uyarı sistemi, geri görüş uyarı sistemi, acil durum sinyali, hız takip sistemi, sürücü yorgunluk algılama sistemi, lastik basınç uyarı sistemi ve siber güvenlik altyapısı gibi donanımlar sunuluyor.

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