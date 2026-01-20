Temsa’dan 3 ülkeye 65 yeni araç teslimatı

Temsa, global pazarlarda büyümesini sürdürmeye devam ediyor. Son olarak İrlanda, Portekiz ve İtalya’ya gerçekleştirdiği 65 yeni araç teslimatıyla Avrupa’daki araç parkını genişleten şirket, 2026 yılına yeni teslimatlar ile giriş yaptı.

İrlanda’ya 49 araç, Akdeniz ve İtalya’nın en büyük adası konumunda bulunan Sicilya’ya 6 araç teslim eden Temsa’nın ayrıca Portekiz’e ihraç ettiği 10 araçlık filonun tamamı ise Avrupa’nın ilk elektrikli şehirler arası otobüsü olma unvanına sahip LD SB E’lerden oluşuyor.

Temsa CEO’su Evren Güzel, şirketin üretim gücü, geniş ürün yelpazesi ve yaygın satış-servis ağıyla bugün küresel ölçekte güçlü bir oyuncu olduğunu vurguladı.

Güzel, "Aralık ayında gerçekleştirdiğimiz bu üç önemli teslimat, Avrupa’daki büyüme kararlılığımızın açık bir göstergesi. Ayrıca, MD9 RHD modelimizin İrlanda’da midi segmentinde “2026 Yılın Otobüsü” seçildiğini de paylaşmak isterim. Önümüzdeki dönemde de teslimatlarımızı hızlandırırken, Temsa’yı farklı kılan üç temel değerimizi pekiştirmeyi sürdüreceğiz: Geniş ürün gamımız, müşteri odaklı çözümlerimiz ve akıllı esnekliğimiz. Bu unsurlar ışığında küresel ayak izimizi büyütmeye ve Türkiye’nin katma değerli ihracatına katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.