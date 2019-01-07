Tek ısırıkta kopardı

Bodrum’un Gümüşlük mahallesinde balık avına çıkan amatör balıkçıların oltasına balon balıkları takıldı. Ağlarını çekince balon balıklarıyla karşılaşan balıkçılar büyük şaşkınlık yaşadı. Sürüler halinde gezen ve gittikleri denizlerde canlı bırakmayan balık türü balıkçıların ağlarına da zarar veriyor. Akdeniz’de ve Ege denizinde gün geçtikçe sayıları artan balon balıklarının gıda ve deniz güvenliğini tehdit ediyor. Zehirli balıklar kategorisinde bulunan bu türün aldığı besinler aracılığı ile ürettiği tetrodotoxin isimli zehrin, siyanürden 1000 kat arsenikten ise 1200 kat daha etkili olduğu ve panzehirinin bulunamadığı biliniyor.

BODRUM MAVİSİNİN TEK DİŞLİ CANAVARI

Son olarak Muğla’nın Bodrum ilçesinde balıkçıların ağlarına sürüler halinde takılan zehirli balon balıkları, balıkçıları da tedirgin ediyor. Uzmanlar, insan ve hayvan sağlığı için en tehlikeli türlerin başında gelen ve yasalar gereğince de yakalanması, tutulması, karaya çıkartılması ve satılması kesinlikle yasak olan balon balığının elle tutulduğunda bile zehrini bıraka biliyor. Balığın yenildiği takdirde zehirleyip, ölüme neden olabileceği için avlanması yasak. Balıkçılar tarafından da tutulmayan balık, Akdeniz ve Ege denizinde hızlı bir şekilde çoğalıyor.

Birçok balıkçının tuttuğu ve balon balığı olduğunu anladığı an geri bıraktığı tek dişli balık balıkçıların ağlarını, balık tutanların misinasını ve balık tutma kancasını bile yediği görülüyor. Balon balığı tutan balıkçılar tenekeden olan içecek kutularını balığa yediriyor. Kopması zor olan teneke kutularını tek ısırıkta koparan ve yiyen balon balığının ne kadar tehlikeli olduğu gözler önüne seriliyor.



Balon Balıklarının tehlikeli bir tür olduğunu söyleyen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Ateş “Balon balıklarının bir toksin maddesine Tetrodotoxin dediğimiz bir maddeye sahip. Bu canlının kaslarının dışında iç organları, üreme organları ve başıyla beraber tüm vücudu içerisinde bulunmaktadır. Bu balığın ülkemizde tüketilmesi durumunda zehirlenme oranı arttığı için bu balık türünün tüketilmesi tavsiye edilmiyor.

Bu balıklar Süveyş kanalıyla gemilerle geliyor. Akdeniz’den başlayıp Karadeniz’e kadar uzana bölgede daha önceki yıllarda da yaşanan bir çok farklı türlere maruz kalıyoruz. Bu türler ülkemizde sıkıntılar oluşturmakta. Vatandaşlarımız haliyle bu türden uzak duruyor. Zehirli olmasından dolayı, tutulmaması, yenilmemesi ve bu balıkla temas edilmemesi gerekiyor” dedi.



TOPRAĞA GÖMÜLMELİ

Bodrum Acıbadem hastanesi acil servis doktoru Mehmet Ali Yılmaz ise “Balon balığı isminden de anlaşıldığı gibi korktuğunda şişen bir balık türü. İnsanların bu balığı kesinlikle yememesi, çok dikkat edilmesi gerekiyor. İnsanlar bu balığı gördüğü zaman kesinlikle yememeleri ve bu balığı çöpe atmamaları toprağa gömmeleri lazım. Kedi ve köpeklerin yiyecekleri yere bırakmamaları gerekiyor. Eğer bu balığı yerlerse kontrol amaçlı en yakın hastaneye gitmeleri uygun olacaktır” şeklinde konuştu.

Bodrum’un Gümüşlük açıklarında balık tutmak için denize açılan amatör balıkçı Mustafa Yurdan, balon balıklarının sürüler halinde gezdiğini ifade ederek “Balon balıkları gittikçe çoğalıyor bu bölgede. Sürüler halinde geziyorlar. Balıkçı ağlarını parçalıyorlar, misinalara, olta uçundaki çengellere zarar veriyorlar. Birçok balık türü bu balık yüzünden bu bölgeleri terk ediyor. Hem insanlar hem de deniz canlıları için çok tehlikeli bir tür. Biz normal balık tutmaya çıkmıştık 6 adet balon balığı tutum. Bu tür için önlem alınması gerekiyor. Japonya’da ve Çin’de bu balık satışı yapılıyor. Üremelerinin azalması için bizim bu balıkları ihraç etmemiz gerekiyor. Yoksa tutmadığımız için bu balıklar gün geçtikçe çoğalıyor” dedi.

Öte yandan Japonya'nın popüler yemeği olan zehirli balon balığı, sadece özel lisanslı şefler tarafından servis edilebiliyor. Japonya’da yenilen balon balığının tadına bakmak ise 10 bin Yen, 500 Türk lirasından başlıyor.



HASTANELİK OLDU

Son zamanlarda Akdeniz ve Ege’de sıkça görülen balon balığı, geçtiğimiz Kasım ayında bir amatör balıkçının yoğun bakıma kaldırılmasına neden olmuştu. Antalya'da avladığı balığı yiyen 58 yaşındaki Ali Yüzen zehirlenerek yoğun bakıma alınmıştı.

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