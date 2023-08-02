Tenet filmi konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Tenet filmi oyuncuları kimler?

Dünyaca ünlü filmlerin yönetmenlik koltuğuna oturmuş olan Christopher Nolan'ın yönetmenliğini yapıldığı Tenet filmi, bu akşam saat 20:00'de ATV ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkıyor. Çekimleri için 205 milyon dolar harcanılan film izleyicilere güzel bir deneyim ve heyecan yaşatacak...

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TENET FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tenet, dünyayı büyük bir tehlikeden kurtarmak için savaşan bir kahramanın hikayesini konu ediyor. Gerçek zamanın ötesinde bir yerde uluslararası bir casusluk görevini yerine getirmeye çalışan kahraman, dünyayı kurtarabilmek için savaşmak zorunda kalır. Üçüncü Dünya Savaşı’ndan daha büyük bir tehlikeyi durdurmaya çalışan kahraman, casusun alacakaranlık dünyasında zorlu bir yolculuğa çıkar.