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Teorik Eğitim nedir? - Teorik Eğitim nasıl olur? İşte Teorik Eğitim ile ilgili bilgiler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılan Bilim Kurulu Toplantısı ardından yaptığı açıklamada Teorik Eğitim ile ilgili de önemli bilgiler verdi. Peki Teorik Eğitim nedir ve nasıl olur? İşte Teorik Eğitim ile bilinmesi gerekenler...

Teorik Eğitim nedir? - Teorik Eğitim nasıl olur? İşte Teorik Eğitim ile ilgili bilgiler

Teorik Eğitim günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alıyor. Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren konuya ilişkin merak edilenleri bir araya getirdik...

TEORİK EĞİTİM NEDİR?

Teorik eğitim çoğunlukla ya da bütünüyle kuramsal konu ve sorunların ele alındığı, tartışıldığı derslerdir.Teorik ders kısaca öğretmenlerin tahtaya geçip anlattığı derstir.

Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası, Milletçe normale dönüş özlemi çekiyoruz. Esnafımız, çalışanımız, öğrencimiz haklı bir beklenti içinde. Bu husus çalışmalarımızın odağında bulunuyor.

Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz. Bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda Bilim Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor. Bugün yüksek öğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Yapılan değerlendirmede uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurumumuza iletilmiştir.COVID-19'a karşı şu anda elimizde en güçlü iki silahtan birisi aşı, diğeri doğru bilgidir. Hem aşıyı hem de doğru bilgiyi toplumumuzda yaygınlaştırmak için gereken her şeyi yapacağız.

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