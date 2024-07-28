Tepkiler üzerine Sinead O'Connor'ın heykeli müzeden kaldırıldı

John O'Connor, ünlü şarkıcının heykelini ilk olarak internette gördüğünü söyleyerek; "Bu heykel, kardeşime hiç benzemiyor. Korkunç derecede çirkin olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Sinead O'Connor'ın hayranları da balmumu heykele tepki gösterdi ve yapılan heykelin, sanatçının anısına hakaret gibi olduğunu ifade eden yorumlar yaptı.