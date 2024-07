Tepkiler üzerine Sinead O'Connor'ın heykeli müzeden kaldırıldı

Geçen yıl 26 Temmuz'da, Londra'daki evinde cansız bedeni bulunan İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, 1990'lı yıllara damgasını vuran bir isim oldu.

1987'deki ilk albümü 'The Lion and the Cobra' büyük bir başarı yakaladı ve Sinead O'Connor'a en iyi kadın rock vokal performansı dalında Grammy adaylığı kazandırdı.