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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tera Yatırım halka arz ediliyor!

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 9 Aralık 2022 tarihli bülteninde şirketin başvurusunu onayladığını açıkladı. Borsayı takip edenler ise Tera Yatırım halka arz talep toplama tarihini sorguluyor. İşte Tera Yatırım halka arz detayları...

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  • Tera Yatırım halka arz ediliyor! Tera Yatırım halka arz talep toplama tarihi

    Tera Yatırım'ın halka arz edileceği açıklandı. Yatırım bankacılığı ve aracılık faaliyetleri yürüten Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,, Borsa İstanbul’da halka arz edilecek. SPK tarafından yayımlanan bülten ile Tera Yatırım halka arz talep toplama tarihleri de belli oldu. İşte detaylar... 
  • Tera Yatırım halka arz ediliyor! Tera Yatırım halka arz talep toplama tarihi

    TERA YATIRIM HALKA ARZ OLUYOR!

    BloombergHT'de yer alan habere göre; Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,15-16 Aralık tarihlerinde 10 TL fiyatla halka arz oluyor.
  • Tera Yatırım halka arz ediliyor! Tera Yatırım halka arz talep toplama tarihi

    Şirket yayımladığı basın bülteninde, halka arzın oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşeceğini ve halka arzdan sağlanacak fonun tamamının işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılacağını duyurdu.
  • Tera Yatırım halka arz ediliyor! Tera Yatırım halka arz talep toplama tarihi

    Basın bülteninde, halka arzda satışa sunulacak payların yüzde 25’inin bireysel yatırımcılara (en fazla 10 bin adet nominal paya kadar), yüzde 15’inin yüksek başvurulu yatırımcılara (en az 10 bin 1 adet ve üzeri nominal pay), yüzde 35’inin yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 25’inin ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildiği kaydedildi.

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