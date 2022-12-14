Tera Yatırım halka arz ediliyor!

Basın bülteninde, halka arzda satışa sunulacak payların yüzde 25’inin bireysel yatırımcılara (en fazla 10 bin adet nominal paya kadar), yüzde 15’inin yüksek başvurulu yatırımcılara (en az 10 bin 1 adet ve üzeri nominal pay), yüzde 35’inin yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 25’inin ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildiği kaydedildi.