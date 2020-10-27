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Terbiyeli işkembe çorbası nasıl yapılır? Terbiyeli işkembe çorbası tarifi

Kimilerinin sevmediği, kimisinin bayıldığı benzersiz lezzetlerden işkembe çorbası, yapması zahmetli ama içmeye yemeğe doyamayacağınız çorbalardan. Sabahı, öğlesi, akşamı olmayan işkembe çorbası aynı zamanda midenizi de rahatlatacak. Pratik kolay bir tarifle sizin de evinizde yapabileceğiniz işkembe çorbası nasıl yapılır? İşte terbiyeli işkembe çorbası tarifi...

Terbiyeli işkembe çorbası nasıl yapılır? Terbiyeli işkembe çorbası tarifi

İşkembe Çorbası Tarifi Malzemeleri:

1 tane koyun veya dana işkembesi

İşkembe Çorbası Terbiyesi için:

4 yemek kaşığı, un
4 yemek kaşığı, yoğurt
1 tane limon
Su, tuz

İşkembe Çorbası Üzeri için:

2 diş sarımsak
Sirke


İşkembe çorbası tarifi: Terbiyeli işkembe çorbası nasıl yapılır?

Büyük bir tencerede ya da düdüklü tencerede önce işkembe pişirilir.

Bu arada; bir kâsede yoğurt, limon suyu, un ve soğuk su karıştırılır azar azar sıcak su ilave edilerek devam edilir ve terbiye hazırlanır.

Haşlanan işkembeler küçük küçük doğranır ve tencereye alınır.

Üzerine yavaş yavaş terbiye dökülerek sürekli karıştırılır ve tuz eklenir.

Biraz daha pişirilir.

Sarımsak dövülür ve içine sirke ve az pul biber eklenerek sosu hazırlanır.

İşkembe pişince ocaktan alınır.

Yanında sosuyla servise hazır olur.

Afiyet olsun!

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