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Termik santral yanarsa ne olur? Patlar mı? Termik santral nedir, ne işe yarıyor?

Muğla'da henüz tam anlamıyla kontrol altına alınamayan orman yangını, Milas'taki Kemerköy termik santrale kadar ulaştı. Bölgede büyük korku ve paniğe yol açarken santraldeki tüm patlayıcı maddeler tahliye edildi. Gündemde ise "Termik santral yanarsa ne olur?" sorusu merak konusu oldu. Peki Termik santral nedir, ne işe yarıyor?

Termik santral yanarsa ne olur? Patlar mı? Termik santral nedir, ne işe yarıyor?

Termik santrallerle ilgili aramalar günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alıyor. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

Termik santral nedir?

Termik santral, ana işletici makinesi buhar gücüyle çalışan güç santralıdır. Isıtılan su buhara dönüştürülerek bir elektrik üretecini süren buhar türbinini döndürmekte kullanılır. Bir termik santralda üretilen elektrik enerjisinin maliyeti yakıt maliyeti, tesisin kurulum masrafları, işçi maliyetleri, bakım, hammadde girişi ve atık maliyetlerinin toplamıdır. Peki, termik santral nedir? İşte termik santral kullanım alanları...

Ülkemizde termik santral teknolojileri konusunda yeterli know-how’a sahip yerli firma olmaması nedeniyle, bu teknolojilerin tamamına yakını yurt dışındaki firmalar tarafından sağlanmaktadır. Bunun neticesinde ülkemiz çok büyük miktarlarda döviz kaybetmekte ve yurt dışı firmalara bağımlı kalınması nedeniyle termik santrallerimizde büyük zaman ve üretim kayıpları oluşmaktadır.

Mevcut sorunların analizi, performans iyileştirme ve modernizasyon çalışmalarının yanında bu teknolojilerin yerlileştirilmesi sorunların çözülmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Enerji sektöründeki sürdürülebilirliğin devamlılığı açısından, yıllardır süregelen dışa bağımlılığın azaltılması amacı ile söz konusu bu teknolojilerin yerli sanayimize kazandırılması ülkemiz açısından büyük önem arz etmektedir.

Çalışma Alanları:

•Atık ısı kullanımı ve bölge ısıtma sistemleri

•Isı depolama sistemleri

•Kömür yakıtlı buhar kazanlarında oluşan cüruflanmanın giderilmesi

•Kazan tasarımı

•Termik santral modernizasyon ve yenilenme

•Termik Santrallerde emreamadeliği düşüren sebeplerin araştırılması

•Performans görüntüleme sistemleri

•Simülasyon ve modelleme

TERMİK SANTRAL YANARSA NE OLUR?

Uzmanlar termik santralde olası bir yangının patlamaya neden olmayacağını ancak santralin kullanılamaz hale geleceğini belirtiyor. Bu da elektrik kesintileri yaşanacağına işaret ediyor.Kömürle çalışıyor olmasının patlama sıkıntısı yaratmayacağı yapılan açıklamalar arasında.

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