Terminatör: Kara Kader filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Termitaör, serinin 6. filmi Kara Kader ile 30 Aralık Pazartesi günü izleyici ile buluşuyor. Senaryosunu, David S. Goyer, Justin Rhodes kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Tim Miller oturmaktadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Terminatör: Kara Kader filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Terminatör 6: Kara Kader filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
Başrollerini Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger, Mackenzie Davis, Natalia Reyes ve Gabriel Luna'nın paylaştığı Terminatör 6: Kara Kader filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Peki, "Terminatör: Kara Kader filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Terminatör 6: Kara Kader ne zaman çekildi?" İşte 2019 yılında vizyona giren Terminatör: Kara Kader filmi hakkında tüm detaylar...
TERMİNATÖR 6: KARA KADER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Dani Ramos, kardeşi ve babası ile Mexico City'de yaşayan bir kadındır. Ancak gelecekten, süper asker özelliklere sahip olan REV-9 adındaki yeni bir Terminatör, Dani'yi öldürmek üzere geçmişe gelir. Dani'nin kurtulma şansı, cyborg ve insan karışımı olan Grace ile Sarah Connor'a bağlıdır. Sarah'nın geçmişi onların tek umudu olacaktır.
TERMİNATÖR 6: KARA KADER FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Linda Hamilton
Arnold Schwarzenegger
Mackenzie Davis
Gabriel Luna
Natalia Reyes
Edward Furlong
Diego Boneta
Brett Azar
Cassandra Starr
Enrique Arce
Alejandra Mayo
Tom Hopper