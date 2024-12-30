TERMİNATÖR 6: KARA KADER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dani Ramos, kardeşi ve babası ile Mexico City'de yaşayan bir kadındır. Ancak gelecekten, süper asker özelliklere sahip olan REV-9 adındaki yeni bir Terminatör, Dani'yi öldürmek üzere geçmişe gelir. Dani'nin kurtulma şansı, cyborg ve insan karışımı olan Grace ile Sarah Connor'a bağlıdır. Sarah'nın geçmişi onların tek umudu olacaktır.